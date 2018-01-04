AKP İzmit’te 50 mahalle başkanı atandı

AKP İzmit İlçe Teşkilatı, köylerde bulunan 50 mahallenin başkan ataması gerçekleştirdi. Mahalle başkanlarına yetki belgeleri İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz tarafından verildi. AKP İzmit İlçe Teşkilatı geçtiğimiz haftalarda merkezde bulunan 52 mahallenin atamalarını gerçekleştirmişti. Yetki belgesi takdim programına AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, AKP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı ve ilçe yönetim kurulu üyeleri katılım sağladı.

'ŞU AN 25 TEMSİLCİMİZ VAR'

Programın açılış konuşmasını yapan Hasan Ayaz, “Köy ve mahalle temsilcilerimiz bizlerin mahallelerdeki elimiz, kolumuz, ayağımız. O mahalleler hakkında bilgi sahibi olmak için gerek yerel gerekse genelde en güzel bilgiyi alacaqğımız kişiler mahalle temsilcilerimizdir. Yerelde ve genelde iktidar olan bir partiyiz. Bizler nasıl reisin bayraktarlığını İzmit'te yapıyorsak, sizler de bulunduğunuz yerlerde bu bayraktarlığı yapıyorsunuz. Daha önce 50 mahallemizden 14 temsilcimiz varken şu an 25 temsilcimiz var. Çünkü muhtarlarımız Cumhurbaşkanımızın bize emanetidir” dedi.

'GÜZEL HİZMETLER YAPACAĞIZ'

Konuşmalarının devamında Ayaz, “Geçen dönem ki 50 arkadaşımızdan 26 mahalle başkanımız değişirken, 24 arkadaşımızla bu yola devam ediyoruz. Yenilenmeler böyle değişimler olur. Bizde nefis olmaz. Başka partilerde bunlar kavga sebebi olur. Sandalyeler, masalar havada uçuşur. Bugün 50 köy mahallemizin atamasını topluca yapıyoruz. Çünkü bizim vaktimiz çok yok. Çok çalışmamız lazım. Biz sizin her zaman yanınızda olacağız. Daha güzel hizmetleri hep beraber yapacağız” şeklinde konuştu.

YETKİ BELGESİ ALAN MAHALLE BAŞKANLARI

Arızlı Vahdet Köktürk, Arpalık İhsaniye Orhan Süren, Anbarcı Recep Kocatürk, Akmeşe Sultaniye Fikri Yıldız, Akpınar Kenan Obuz, Bağlıca Turgay Yılman, Balören Ali Aşık, Bayraktar Muharrem Fidan, Böğürgen Özgür Bülent Kuzu, Bulduk Burhan Duran, Biberoğlu Necdet Kocaman, Çağırgan Hasan Efe, Çayırköy Mehmet Alagöz, Çayırköy Gökhan Güneş, Çubuklu-Bala Mustafa Seymen, Dağköy Özcan Özmüş, Durhasan Erkan Kardeş, Düğmeciler Nuri Emir, Emirhan Turan Aslan, Eseler Sadık Savurtaş, Fethiye Murat Gümüş, Zeytinburnu Cengiz Demir, Gökçeören M.Ali Kaya, Güvercinlik Sedat Öztürk, Çavuşoğlu Mehmet Şahin, Hakkaniye Nihat Sarı, Hasancıklar Lütfu Hayati Yavuz, Kabaoğlu İlyas Güneş, Kadriye Ahmet Arslan, Yenice Ercan Sarı, Yassıbağ Erol Yılmaz, Karaabdülbaki Osman Atasoy, Kısalar Nevzat Okumuş, Kaynarca Hilmi İnal, Kulmahmut Fikret Uğurlu, Kurtdere Mustafa Ersoy, Kozluca Şaban Kaya, Mecidiye İdris Derin, Nebihoca Beytullah Tekerli, Orhaniye Nurettin Akçay, Ortaburun Yüksel Özcan, Sarışeyh Yusuf Acar, Süverler Necmettin Atlı, Sapakpınar Behçet Yılmaz, Sepetçi Necdet Çetin, Sekbanlı Salim Sapmaz, Süleymaniye Hayri Okumuş, Şahinler İlhan Demir, Gedikli Ragıp Durgun, Kulfalı Yüksel Oğuz.