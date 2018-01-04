Kocaeli'de trafik kazası: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Yarımca Atalar Mahallesi Rota Işıklar mevkisinde, plakaları belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada, aynı otomobilde bulunan sürücü Muhammet Ş. P, eşi Sibel P. ve kızı Havin P. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Körfez Devlet Hastanesi ve Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.