Alınan bilgiye göre, Yarımca Atalar Mahallesi Rota Işıklar mevkisinde, plakaları belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada, aynı otomobilde bulunan sürücü Muhammet Ş. P, eşi Sibel P. ve kızı Havin P. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Körfez Devlet Hastanesi ve Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Kocaeli'de trafik kazası: 3 yaralı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz