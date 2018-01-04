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Talih Kuşu yine Kocaeli'ye kondu!

Şans Topu'nun 2018'deki ilk çekilişinde büyük ikramiye Kocaeli'den yatırılan bir bilete çıktı.

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu'nda 2018 yılının ilk 4 kazananı belli oldu. Sayıları doğru tahmin eden 4 kişi büyük ikramiyeyi paylaştı.5 artı 1 bilen 4 kişi, 186 bin 919 lira 10 kuruş ikramiye kazandı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, büyük ikramiye isabet eden kuponların, Eskişehir'in Tepebaşı, İzmir'in Konak, Kocaeli'nin Gebze ve Konya'nın Ereğli ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

Kazandıran numaralar:

11, 15, 20, 21, 26 artı 2

Şans Topu çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şu şekilde

5 bilen 15 kişi 4 bin 984 lira 70'er kuruş, 4 artı 1 bilen 201 kişi 372 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 165 kişi 31 lira 55'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 84 kişi 20 lira 85'er kuruş, 3 bilen 94 bin 346 kişi 3 lira 70'er kuruş, 2 artı 1 bilen 54 bin 252 kişi 6 lira 50'şer kuruş ve 1 artı 1 bilen 180 bin 132 kişi 3 lira 70'er kuruş ikramiye alacak.

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