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Ceyhan’dan Yılmaz’a hayırlı olsun ziyareti

AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan tarafından TÜMSİAD Başkanı Abdulkadir Yılmaz ve yönetimine hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirildi.

AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan tarafından TÜMSİAD Başkanı Abdulkadir Yılmaz ve yönetimine hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirildi. TÜMSİAD şube binasında gerçekleştirilen ziyarette AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’a il yönetim kurulu üyeleri de eşlik ederken TÜMSİAD yönetim kurulu üyeleri de ziyarette hazır bulundu.

BAYRAK DEĞİŞİMİ YAŞANDI

Ziyarette konuşan TÜMSİAD Başkanı Abdulkadir Yılmaz, “Ülkemizin geçtiği sıkıntılı günlerde bu ziyaretiniz birlik ve beraberliği sağlamak açısından çok önemli” dedi. Yılmaz’ın ardından söz alan AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, “TÜMSİAD Kocaeli 40 gün önce bayrak değişimi yaşadı. Erdoğan Bey bayrağı Abdulkadir beye devretti. Biz de kongreye icabet etmiştik. İşin 40’ı çıkmadan ziyaretimizi yapmak istedik. Önümüzdeki sürecin müzakeresini yapmak adına STK ziyaretlerimize devam ediyoruz. Ben görev alan tüm yönetime hayırlı olsun diyorum. Bizler AK Parti olarak elimizden gelen ne varsa yapmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

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Muhabir Ahmet Hazer

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