Açık Kapı projesi tanıtıldı

Kocaeli Valiliği İçişleri Bakanlığı’nın 15 pilot ilde başlatılan Açık Kapı projesinin tanıtımı dün valilik binasının girişinde yapıldı. Açık Kapı projesinin tanıtımında konuşan Vali Hüseyin Aksoy, “Bugün Kocaeli Valiliği olarak vatandaşa sunduğumuz yeni bir hizmet modelini sizlerle paylaşmak için buradayız. Hükümetimiz 15 pilot ilde 180 gün hizmet vermek üzere bu uygulamayı başlattı. 16 Aralık'tan itibaren bu hizmeti sunmaya başladık” dedi.

ELEKTRONİK SİSTEMLE DE BAŞVURU YAPILABİLİR

Açık Kapı projesinin temel amacının vatandaşın taleplerinin çözüme kavuşturulması ve vatandaşın mutlu edilmesi olduğunu söyleyen Vali Aksoy, “6 arkadaşımız var burada çalışan. Doğrudan müracat yapılacağı gibi elektronik sistem üzerinden de başvuru yapılabilir. Buraya başvuran vatandaşlarımızın müracatları doğrudan ilgili kuruma iletilecek. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.