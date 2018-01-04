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2017'de uyuşturucu operasyonlarında 158 milyon TL ele geçirildi

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 2016-2017 yılını karşılaştıran Vali Aksoy, “2016 yılında uyuşturucudan yakalanan kişi sayısı bin 799 iken 2017 yılında 2 bin 566 sayısına ulaştı. 2017 yılında ele geçirilen suç unsurlarının maddi değeri ise 158 milyon 49 bin 870 TL oldu” dedi.

Emniyet ve Jandarma güçleri Kocaeli Valilisi Hüseyin Aksoy öncülüğünde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında 1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele operasyonları hakkında basın açıklaması düzenledi. Vali Aksoy’un ev sahipliğinde düzenlenen açıklamaya Vali Yardımcısı Dursun Balaban, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci ve İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan katılım gösterdi.

UYUŞTURUCU EYLEM PLANI

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, “Kocaeli transit geçişler noktasında önemli bir konumdadır. Göç, sanayileşme uyuşturucuya bulaşma noktasında etkin nedenlerdir. İlgili kurumlarımızın yürüttüğü önemli çalışmalar var. Uyuşturucu eylem planımızı geçtiğimiz ay yeniden revize ettik. 2017-2019 yıllarını kapsayan uyuşturucu eylem planının temel amacı uyuşturucuyla etkin mücadele etmek ve yeni insanların uyuşturucuya bulaşmalarını engellemek. Diğer ülkeler ile Türkiye’yi karşılaştırdığımızda ülkemizde uyuşturucu kullanımı daha düşük ama yine de mücadele anlamında elimizden geleni yapmalıyız” dedi.

535 REHBER ÖĞRETMENE EĞİTİM

Emniyet yapımızı yeniden yapılandırdık diyen Vali Aksoy, “Emniyette 8 ekip ve 25 personelimiz ve 6 motorize ekip görevlendirildi. Jandarma teşkilatı da aynı şekilde çalışmalarını titizlikle yürütüyor. 74 arkadaşımız narkotikte jandarmada 16 kişi görev yapıyor. Her okulumuza bir güvenlik birimi tahsis ettik. 68 lisemizin civarında 42 Narkotik irtibat görevlisi okul idarecileri ile bağlantılı hale getirildi. Jandarma sorumluluk bölgesinde 74 okulumuzda güvenlik birimi sağlanmıştır. 535 rehber öğretmenlerimize alkol ve madde bağımlılığı konusunda eğitim verildi” diye konuştu.

AMATEM VE ÇAMATEM ÜNİVERTEYE YAPILACAK

2016-2017 yılını karşılaştıran Vali Aksoy, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaret olay sayısı 2016 yılında 296 iken 2017 yılında ise 377’e çıktı. 2016 yılında uyuşturucudan yakalanan kişi bin 799 iken 2017 yılında bu sayı 2 bin 566 sayısına ulaştı. Uyuşturucudan tutuklanana kişi sayısı ise 311’den 477’e ulaştı. 2017 yılında ele geçirilen toplam suç unsurlarının toplam değeri 158 milyon 49 bin 870 TL’dir. Ayrıca AMATEM ve ÇAMATEM yapımı Sağlık Bakanlığımızca üniversitenin içinde bir alan belirlendi. Önümüzdeki süreçte ihalesi yapılacak” şeklinde konuştu.

1 MİLYON 672 BİN ADET CAPTAGON

Vali Aksoy, “İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yapmış olduğu uygulamalar neticesinde bir yıl boyunca 2 Ton 929 Kg esrar, 4 Kg 975 Gr Metafetamin, 8 bin 70 Adet Ecstasy, 1 Ton 668 Kg Eroin, 74 Gr Kokoin, 2 Kg 673 Gr Sentetik Kannabinoid (bonzai), 259 Kök Hint Keneviri, 14 Kg Afyon Sakızı, 2 Gr 31 Mg Skung, 1 milyon 672 bin adet Captagon ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığının yapmış olduğu uygulamalar neticesinde ise 64 Kg 746 Gr Kubar Esrar, 682 Gr Esrar, 26 Gr Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 22 Bin 193 Kök Hint Keneviri, 28 Adet Ecstasy, 2 Gr Kokain, 1 Gr Eroin ele geçirilmiştir” ifadelerini kullandı.

Bugün 11:28 TSİ - Asayiş

Muhabir Selin Becer

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