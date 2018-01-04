Türk Ocakları kongreye gidiyor

Türk Ocakları Kocaeli Şubesi Başkanı Yücel Alpay Demir 7 Ocak Pazar günü Kocaeli Ticaret Odası Meclis Salonunda gerçekleştirilecek olan 16’ıncı Olağan Genel Kurulu öncesinde basın mensupları ile İzmit Öğretmenevinde düzenlenen programda bir araya geldi. Demir, kongre öncesi aday yönetimini basın mensuplarına tanıttı.



TARİHİMİZE YAKIŞIR OLACAK

Programda konuşan Türk Ocakları Şube Başkanı Yücel Alpay Demir “Vaktim enerjim olduğu için bu dönemde başkan adayı oldum. Türk Ocaklarının bir geleneği ve istişare yönetimi var. Parti siyaseti yapmadan ülkeye hizmet etmek amacıyla çıktığımız bu yolda, kongremizi büyük tarihimize yakışır bir şekilde gerçekleştireceğiz. Kongre havasından daha çok bir şölen havasında gerçekleştireceğimiz kongremizin konuğu sanatçı Bünyamin Aksoy olacak” ifadelerini kullandı.

TEŞEKKÜR EDİYORUM

“Türk Ocağının yaptığı işler 6 kişinin yaptığı işle olmayacaktır” diyen Demir “ Biz öncelikle valimize ve kaymakamımıza teşekkür ediyoruz. Yaptığımız tüm faaliyetlere izin vererek yaptığımız hizmetleri faydalı bulduklarını gösterdiler. Faaliyetlerimizin tamamına gelen kentimizin siyasi partilerine de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Biz bu hizmetlerimizi yaparken bizleri yalnız bırakmayan gazeteci arkadaşlarımıza da verdileri destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Bu desteklerinden ötürü gazeteciler içerisinden Bigman Çakmak’ın da yeni yönetimimizde olacağını ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

HERKESİN OCAĞI

Demir son olarak, “Bu ocak herkesin ocağıdır. Türk Ocağı olarak davet edildiğimiz tüm faaliyetlere de katıldık. Burası tüm siyasi partilerin beslenebileceği bir yerdir. Türk Ocakları erken uyarı sistemidir, oluşabilecek tehlikeli durumlarda uyarı görevini yerine getirmektedir. Bizler alanında uzman insanları ocağımızda ağırlıyoruz ve konuşturuyoruz. Bu kişilerin bizimle aynı düşünmesi de gerekmiyor. Karşılıklı bilgi alışverişi sağlamış oluyoruz. Bu anlayışlarla bir dönem daha hizmet edeceğiz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

YÜCEL ALPAY DEMİR’İN YÖNETİMİ

Bigman Çakman, Taner Çetinkaya, Tuğrul Gök, Sezin Türkal, Emel Koçoğlu, İsmail Yıldızdoğan, Mustafa Arha