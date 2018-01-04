Eğitime %100 Projesi protokülü imzalandı

Kocaeli Valiliği’nde “Eğitime %100 Destek Kampanyası” projesi kapsamında İzmit Fatih Anaokulu’nun protokolü imzalandı. Protokol imza törenine Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu ve hayırsever işadamı Tuğrul Köseoğlu katılım gösterdi.

PROJENİN YARISINI HAYIRSEVER KARŞILIYOR

İmza töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, “En önemli basamağı olan okul öncesiyle ilgili bir protokol imzalayacağız. Çünkü çocuklarımızın 0-6 yaşları zekalarının en hızlı geliştiği dönem. Sayın Valimiz okul öncesini çok önemsediğinin talimatını verdi. İlimize anaokulu kazandırmak için görüşmelerimiz sürüyor. Proje bedelinin yarısı hayırsever işadamımız tarafından karşılandı. Anaokulumuzda 8 derslik, 4 idari oda ve 1 çok amaçlı salonumuz olacak” dedi.

OKUL ÖNCESİNİ ÖNEMSİYORUZ

Çelik’in ardından konuşan işadamı Tuğrul Köseoğlu, “İnşallah bu projemizi çok hızlı bir şekilde gerçekleşecek. Sayın Valimize, Kaymakamımıza ve İl Milli Eğitim Müdürümüze Teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu. Vali Hüseyin Aksoy ise, “Okul öncesini önemsiyoruz. Okullaşa oranlarında yüzde yüze ulaşma anlamında Kocaeli olarak alışma içerisindeyiz. Çocuklarımızın burada eğitim görmesi çok önemli. Okul öncesi eğitimler için okullarımız tamamlanmak üzere. Tuğrul Köseoğlu’na eğitime verdiği katkıdan ötürü teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.