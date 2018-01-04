İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Cedit Mahallesi’nde günübirlik konaklama yeri olarak kullanıldığı tespit edilen pansiyonda yapılan denetimde kimlik bildirme kanununa aykırı olarak faaliyette bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine pansiyon hakkında yasal işlem yapıldı ve aynı zamanda İzmit Belediyesi’ne bilgilendirmede bulunuldu. Kaymakamlık yazısı üzerine İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü de söz konusu yerde yaptığı kontrolde pansiyonun ruhsatsız olduğunu belirleyerek mühürledi.
Bugün 11:41 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 13:30 TSİ )
Günü birlik eve mühür vuruldu!
İzmit’te bir günübirlik konaklama yeri mühürlendi.
Bugün 11:41 TSİ - Asayiş
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz