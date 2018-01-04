Günü birlik eve mühür vuruldu!

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Cedit Mahallesi’nde günübirlik konaklama yeri olarak kullanıldığı tespit edilen pansiyonda yapılan denetimde kimlik bildirme kanununa aykırı olarak faaliyette bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine pansiyon hakkında yasal işlem yapıldı ve aynı zamanda İzmit Belediyesi’ne bilgilendirmede bulunuldu. Kaymakamlık yazısı üzerine İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü de söz konusu yerde yaptığı kontrolde pansiyonun ruhsatsız olduğunu belirleyerek mühürledi.