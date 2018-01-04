Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:47 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 11:48 TSİ )

Tarhan: Elektrik dağıtım şirketleri batmak üzere mi?

Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Türkiye genelindeki elektrik dağıtım şirketleri ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yazılı soru önergesi verdi.

“Özelleştirme borçları bitti mi? Vatandaşın ödediği bedeli kim belirliyor. Temel Fiyat Politikası Var mıdır?” diye Tarhan, Türkiye’nin çok büyük bir enerji potansiyeline sahip olduğunu ancak yanlış politikalar yüzünden istenilen verimin sağlanamadığını dile getirdi.

ENERJİ DAĞITIM ŞİRKETLERİ BATMAK ÜZERE Mİ?

Tahsin Tarhan “yenilenebilir enerji malzemeleri üreten şirketlere kolaylık sağlayacak kanun teklifi verdik ancak maalesef hiç kimse oralı olmadı. Enerji Üretiminde çağ dışı kalmak istemiyorsak bir an önce enerji politikalarımızı revize etmeliyiz. Enerji Dağıtımı özelleştirildi ancak birçok şirketin borç batağında olduğu konuşuluyor. Bu şirketlerin borçlanmaları ne şekilde gerçekleşiyor, gerçekten borç batağında ve devlet desteği ile mi ayakta duruyor bunların ortaya çıkması gerekmektedir.”dedi.

6 VİLAYETTEKİ KAÇAK ELEKTRİK, 4 TANE ATATÜRK BARAJI'DAN FAZLA

Tahsin Tarhan “Muhalefetin görevi denetlemektir. Doğru olduğuna inandığı politikaları siyasal araçlar eliyle iktidara sunmaktır. 2016 yılı verilerine göre sadece Şanlıurfa’da kayıp kaçak elektrik miktarı Atatürk Barajı’nın ürettiğinden daha fazla. Görünen o ki 2017 verileri daha da fazla olacak. Elektrik Dağıtımı özelleşince kayıp kaçak oranının azalacağını söyleyenler bu konu ile ilgili nedense herhangi bir önlem almıyor. Enerji üretiminde petrol kullanmak ticari anlamda intihar etmek demektir. Her gün daha ucuza daha az maliyetli enerji üretimini nasıl gerçekleştirebiliriz diyen bir politikamız olmak zorundadır.” dedi.

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN SAHİPLERİ KİM?

Tahsin TarhanTEDAŞ tarafından 21 farklı bölgeye ayrılarak özelleştirilen Türkiye elektrik dağıtım altyapısı günümüzde tamamen özel sektör tarafından işletilmektedir. Peki bu özel sektör dedikleri kimlerden oluşuyor? 21 farklı bölgede elektrik dağıtımı yapan şirketlerin kaç tanesinde iktidara yakınlıkları ile bilinen Holdinglerin ortaklıkları vardır? Bu guruplarının denetiminde tarafsız davranılıyor mu? Fiyatlandırma Politikalarında özgün mü davranıyorlar? Bunların bir an önce cevap bulması ve vatandaşı ucuz elektrik kullanımı sağlaması için önlemler alınması gerekmektedir” dedi.

Bugün 11:47 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'ye geliyor mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'ye geliyor
Tarhan: Elektrik dağıtım şirketleri batmak üzere mi? mask
Tarhan: Elektrik dağıtım şirketleri batmak üzere mi?
AKP İzmit’te 50 mahalle başkanı atandı mask
AKP İzmit’te 50 mahalle başkanı atandı
Yeşilay Gebze’den Ayar’a ziyaret mask
Yeşilay Gebze’den Ayar’a ziyaret
TPS birincisi yine Kocaeli mask
TPS birincisi yine Kocaeli
Akşener'den "Abdullah Gül" açıklaması mask
Akşener'den "Abdullah Gül" açıklaması
Kocaeli'de 3 iş yerinde yangın! mask
Kocaeli'de 3 iş yerinde yangın!
2 gün sonra askere gidecekti, kazada öldü! mask
2 gün sonra askere gidecekti, kazada öldü!
Kocaeli'de iş kazası! Genç yaşta hayatını kaybetti... mask
Kocaeli'de iş kazası! Genç yaşta hayatını kaybetti...
İzmitli ünlü oyuncuyu "hassas terazi" ele verdi mask
İzmitli ünlü oyuncuyu "hassas terazi" ele verdi
Kocaeli'de şüpheli ölüm! mask
Kocaeli'de şüpheli ölüm!
1 kişinin öldüğü kazada Yılport kendini bu sözlerle savundu! mask
1 kişinin öldüğü kazada Yılport kendini bu sözlerle savundu!

GALERİ

Ağaçlar kış ortasında çiçek açtı! mask
Ağaçlar kış ortasında çiçek açtı!
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 2 yaşındaki bebek yaralandı mask
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 2 yaşındaki bebek yaralandı
İhsaniye ve Kocaeli KOTO kazandı mask
İhsaniye ve Kocaeli KOTO kazandı
Liseli erkekler salona indi! mask
Liseli erkekler salona indi!
Kahraman şoför, hayatını kurtardığı 11 aylık Ömer Asaf'ı ziyaret etti mask
Kahraman şoför, hayatını kurtardığı 11 aylık Ömer Asaf'ı ziyaret etti
Yoğurt kabından müzik... mask
Yoğurt kabından müzik...
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR