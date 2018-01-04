Alkollü içeceklerinin Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) ortalama yüzde 7,09 artışa gidildi. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yİ-ÜFE) göre güncellenen ilgili ÖTV listesi, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, alkollü içeceklerin ÖTV'si yeniden belirlenirken, tütün ve sigara ürünlerinin vergisinde herhangi bir artış yapılmadı. Alkollü içeceklerin asgari maktu vergi tutarı 6 aylık Yİ-ÜFE olan yüzde 7,09 oranında artırıldı.
Bugün 12:04 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 18:16 TSİ )
Alkole vergi zammı!
Alkollü içkilerin özel tüketim vergisi, yüzde 7,09 oranında arttı. Tütün ürünleri ve sigaranın vergi oranları ise değişmedi.
Bugün 12:04 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz