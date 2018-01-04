Alkole vergi zammı!

Alkollü içeceklerinin Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) ortalama yüzde 7,09 artışa gidildi. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yİ-ÜFE) göre güncellenen ilgili ÖTV listesi, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, alkollü içeceklerin ÖTV'si yeniden belirlenirken, tütün ve sigara ürünlerinin vergisinde herhangi bir artış yapılmadı. Alkollü içeceklerin asgari maktu vergi tutarı 6 aylık Yİ-ÜFE olan yüzde 7,09 oranında artırıldı.