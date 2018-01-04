Bu taksiye binen zengin hissediyor

Karamürsel'de Acar Taksi'de ticari taksi işletmeciliği yapan Emin Kocabaş Mercedes marka lüks bir otomobil satın alarak Karamürsel'de taksiciliğe farklı bir hava kattı. Yolcuların bindiğinde ayrı bir mutlu yaşadığı söyleyen taksici Emin Kocabaş ilçeye kaliteli hizmet vermeyi amaçladılarını söyledi. Kocabaş, yolculardan aldıkları tepkileri anlatarak "Bu aracı alırken tek gayem hem durağımızın ismini tüm Karamürsel'e duyurmak, hemde ilçe halkına en kalitali hizmeti vermek için böyle bir araç aldım. Aracımıza binen bir çok vatandaş daha önce böyle son model bir araca ticari taksi olarak hiç binmediklerini ve böylebir hizmet sunduğumuz için çok memnun olduklarını söylemeleri, beni çok mutlu ediyor dedi" dedi.