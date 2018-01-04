Sultan’da ‘ŞAFAK’ operasyonu!

Transfer dosyasını açan turuncu-mavili ekip, BAL ekibi Uzunköprüspor’un kadrosunda bulunan hücum oyuncusu Ramazan Şafak’a kancayı taktı. Daha önce Pendikspor, Sancaktepe ve Beylerbeyi’nin altyapılarında oynayan oyuncu ile görüşüldüğü ve prensipte anlaşma sağlandığı öğrenildi. Sezon başında Pendik’ten Uzunköprü’ye giden 20 yaşındaki oyuncunun Sultan Orhanspor’a transferi birkaç gün içinde resmiyete kavuşacak.