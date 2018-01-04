Transfer dosyasını açan turuncu-mavili ekip, BAL ekibi Uzunköprüspor’un kadrosunda bulunan hücum oyuncusu Ramazan Şafak’a kancayı taktı. Daha önce Pendikspor, Sancaktepe ve Beylerbeyi’nin altyapılarında oynayan oyuncu ile görüşüldüğü ve prensipte anlaşma sağlandığı öğrenildi. Sezon başında Pendik’ten Uzunköprü’ye giden 20 yaşındaki oyuncunun Sultan Orhanspor’a transferi birkaç gün içinde resmiyete kavuşacak.
Bugün 12:29 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:30 TSİ )
Sultan’da ‘ŞAFAK’ operasyonu!
Amatör Süper Lig B Grubu’nda normal sezonu lider tamamlamak isteyen Sultan Orhanspor, Play-Off öncesi işi sıkı tutuyor.
Bugün 12:29 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz