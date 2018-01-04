Başkan Öztürk para arıyor

Buna göre sarı-yeşilli kulüp 17 Ocak Çarşamba günü saat 19.00’da, Darıca Belediyesi Meclis Salonu’nda kongre yapacak. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde kongre 1 hafta sonra yani 24 Ocak Çarşamba günü, çoğunluk aranmaksızın aynı yer ve saatte gerçekleşecek. Mali vecibelerini yerine getirmeyen isimlerle yollarını ayıracak olan Öztürk, verdiği sözleri tutacağına inandığı isimleri yeni yönetimine alacak.