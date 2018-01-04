Buna göre sarı-yeşilli kulüp 17 Ocak Çarşamba günü saat 19.00’da, Darıca Belediyesi Meclis Salonu’nda kongre yapacak. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde kongre 1 hafta sonra yani 24 Ocak Çarşamba günü, çoğunluk aranmaksızın aynı yer ve saatte gerçekleşecek. Mali vecibelerini yerine getirmeyen isimlerle yollarını ayıracak olan Öztürk, verdiği sözleri tutacağına inandığı isimleri yeni yönetimine alacak.
Bugün 12:29 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:31 TSİ )
Başkan Öztürk para arıyor
Sıcak para arayışına giren 3.Lig temsilcimiz Darıca Gençler Birliği’nde Başkan Mustafa Öztürk çareyi olağanüstü kongre kararı almakta buldu.
Bugün 12:29 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz