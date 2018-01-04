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Ferhat Darıca’ya rakip oldu

1,5 sezon önce Darıca Gençlerbirliği’nden Tuzlaspor’a transfer olan Ferhat Çoban adres değiştirdi.

Futbola başladığı Darıca Gençlerbirliği’nde profesyonel olan ve bu doğrultuda 121 kez sarı-yeşilli formayı terleten oyuncu, 2016-2017 sezonunun başında Tuzla’ya transfer olmuştu. 1,5 sezon 2.Lig’de boy gösteren 26 yaşındaki stoper, Tuzla’dan ayrılarak Darıca Gençlerbirliği ile aynı grupta yer alan Anagold 24 Erzincanspor ile anlaşmaya vardı.

Bugün 12:30 TSİ - Spor

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