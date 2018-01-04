Ferhat Darıca’ya rakip oldu

Futbola başladığı Darıca Gençlerbirliği’nde profesyonel olan ve bu doğrultuda 121 kez sarı-yeşilli formayı terleten oyuncu, 2016-2017 sezonunun başında Tuzla’ya transfer olmuştu. 1,5 sezon 2.Lig’de boy gösteren 26 yaşındaki stoper, Tuzla’dan ayrılarak Darıca Gençlerbirliği ile aynı grupta yer alan Anagold 24 Erzincanspor ile anlaşmaya vardı.