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Bugün 12:31 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:33 TSİ )

2. Küme için son gün

2. Küme için son gün yarın

2017-2018 Sezonu 2.Küme Futbol Ligi’ne katılmak isteyen veya ligden çekilmek isteyen takımların yarın, mesai bitimine kadar Futbol İl Temsilciliğine dilekçe ile durumlarını bildirmeleri istendi. Aksi taktirde bildirimde bulunmayan takımlar, liglere alınmayacak.

2017-2018 SEZONU2.KÜME TAKIMLARI

41 KARADENİZ SP. FAAL.

ACISU BELEDİYE

ANADOLU YENİKÖY

ARSLANBEY ORG. SANAYİ

BEŞYOL ZABITAN

BEYLİKBAĞI KARADENİZ

ÇAYIROVA G.B.

ÇAYIRTEPE GENÇLİK

D.KALE BAYRAMOĞLU

DAR. KÜLTÜR VE MARTI

D. MARM. OSMANGAZİ

DARICASPOR

DARICA TÜRKELİ GENÇLİK

DERBENT ESNAF

DERİNCE G.B.

EŞME

GEBZE BALKAN

GEBZE MUALLİMKÖY

GENÇ KALE

GÖLCÜK İ.YURDU

HALIDERE BELEDİYE

HARB İŞ

İZMİT FK

İZMİT G.B.

İZMİT GÜLTEPE

İZMİT KALE

İZMİT SELANİK

İZMİT Y.KAPTAN G.B.

KANDIRA ÇAĞDAŞ

K.KÖSEKÖY ATEŞ

KAVAKLI

KIZDERBENT

KİRAZLIYALI

KOCAELİ BİRLİK

KOCAELİ KÖRFEZ

KOC. YENİŞEHİR

KÖRFEZ ATILIM

KÖRFEZ İ. BİRLİK

KYÖD

MAŞUKİYE

MERT

MOLLAFENARİ

MUSTAFAPAŞA

SARIMEŞE BEL.

ŞİRİNTEPE G.B.

TAVŞANLI

ULAŞLI

UZUNÇİFTLİK

UZUNTARLA

YARIMCA

YAZLIK

Y.DOĞAN SERDAR

YENİ KANDIRA

Y.YALI BARBAROS

YILMAZ

Bugün 12:31 TSİ - Spor

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