2. Küme için son gün

2017-2018 Sezonu 2.Küme Futbol Ligi’ne katılmak isteyen veya ligden çekilmek isteyen takımların yarın, mesai bitimine kadar Futbol İl Temsilciliğine dilekçe ile durumlarını bildirmeleri istendi. Aksi taktirde bildirimde bulunmayan takımlar, liglere alınmayacak.
2017-2018 SEZONU2.KÜME TAKIMLARI
41 KARADENİZ SP. FAAL.
ACISU BELEDİYE
ANADOLU YENİKÖY
ARSLANBEY ORG. SANAYİ
BEŞYOL ZABITAN
BEYLİKBAĞI KARADENİZ
ÇAYIROVA G.B.
ÇAYIRTEPE GENÇLİK
D.KALE BAYRAMOĞLU
DAR. KÜLTÜR VE MARTI
D. MARM. OSMANGAZİ
DARICASPOR
DARICA TÜRKELİ GENÇLİK
DERBENT ESNAF
DERİNCE G.B.
EŞME
GEBZE BALKAN
GEBZE MUALLİMKÖY
GENÇ KALE
GÖLCÜK İ.YURDU
HALIDERE BELEDİYE
HARB İŞ
İZMİT FK
İZMİT G.B.
İZMİT GÜLTEPE
İZMİT KALE
İZMİT SELANİK
İZMİT Y.KAPTAN G.B.
KANDIRA ÇAĞDAŞ
K.KÖSEKÖY ATEŞ
KAVAKLI
KIZDERBENT
KİRAZLIYALI
KOCAELİ BİRLİK
KOCAELİ KÖRFEZ
KOC. YENİŞEHİR
KÖRFEZ ATILIM
KÖRFEZ İ. BİRLİK
KYÖD
MAŞUKİYE
MERT
MOLLAFENARİ
MUSTAFAPAŞA
SARIMEŞE BEL.
ŞİRİNTEPE G.B.
TAVŞANLI
ULAŞLI
UZUNÇİFTLİK
UZUNTARLA
YARIMCA
YAZLIK
Y.DOĞAN SERDAR
YENİ KANDIRA
Y.YALI BARBAROS
YILMAZ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz