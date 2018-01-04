İkinci etap kampı için Antalya’ya giden 2.Lig temsilcimiz Kocaeli Birlikspor’un kamptaki maç programı belli oldu. Kamp programı hakkında bilgi veren kulüp idari menajeri Ömer Faruk Uzuner, “Devre arası kampımızın birinci etabını tamamladık. Yarın gece Antalya’ya ikinci etap kampımız için hareket edeceğiz. 9 günlük kamp programımızda 3 hazırlık maçı oynayacağız. İlk maçımız 6 Ocak’ta Bayburt İl Özel İdare ile olacak. İkinci maçımızı 10 Ocak’ta Hacettepe, son maçımızı ise dönüş günümüz olan 14 Ocak’ta saat 11.00’de Kırıkhan ile oynayacağız” dedi.
Bugün 12:33 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:35 TSİ )
Birlik’in maç programı belli
Kocaeli Birlikspor Kulüp Menajeri Ömer Faruk Uzuner, Manavgat kampında oynayacakları 3 hazırlık maçını açıkladı. TemsilcimizBayburt, Hacettepe ve Kırıkhan ile hazırlık maçı yapacak.
Bugün 12:33 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz