Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'ye geliyor

AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ve AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 27 Ocak Cumartesi günü Şehit Polis Recep Topaloğlu’nda gerçekleştirilecek olan AKP İl Gençlik Kolları Kongresi hakkında bilgi verdi. Açıklamaya İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz 12 ilçenin gençlik kolları başkanı katılım gösterdi. 600 kişinin oy kullanma hakkının olduğu kongrede mevcut başkan Emre Kahraman yeniden yola devam edecek.

BAŞARIMIZDA ÖNEMLİ PAYLARI VAR

Ceyhan’ın ardından konuşan AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, “12 ilçede gençlik kolları kongrelerini tamamladık. Kadın ve Gençlik Kolları kongrelerini ana kademe kongrelerini beklemeden sıcağı sıcağına yapalım dedik. Kadın ve Gençlik Kolları bizim için önemli. Başarımızda en önemli paya sahipler. Gençlerle bir araya geldiğimde hala kendimi gençlik kolları il başkanı gibi hissediyorum. Yan kuruluşlarımızın kongrelerini önemsiyoruz” dedi.

79 İL İÇİNDEN KOCAELİ’YE GELECEK

Ceyhan, “Cumhurbaşkanımız 3 ilin il gençlik kolları kongresine katılacak. Bunlardan ikisi İstanbul, Ankara ve diğeri 79 ilin içinden sadece Kocaeli. Kadın kollarına da Cumhurbaşkanımızı getirecektik ama diğer illere haksızlık olsun istemedik. Gençlik Kollarımızın Ankara’daki heyecanına Cumhurbaşkanımız yakinen şahit. Kongremizi Şehit Polis Recep Topaloğlu’nda yapacağız. Şimdiden hayırlı olsun. Türkiye’nin en güçlü gençlik kolları kongresini yapacağız” ifadelerini kullandı.

3 YILI DOLDURDUK

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman basın açıklamasında yaptığı konuşmada, “2015’in şubat ayında Türkiye’nin en dinamik ve en çalışkan teşkilatlarından biri olan Kocaeli teşkilatında il gençlik kolları başkanlığı görevini istişareler sonucunda ve büyüklerimizin takdiriyle, kongreyle devir almıştık. Bu onurlu ve gururlu görevde 3 yıl gibi bir süre ifa ettik. Bu süre zarfında Türkiye’nin siyasi kaderin kritik gelişmeler engebeler atlatıldı” şeklinde konuştu.

2 KATI ÇALIŞACAĞIZ

Görevde olduğu süre içerisinde yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler veren Kahraman, “12 ilçemizin kongrelerinin coşku içerisinde tamamladık. Sıra şimdi il kongremizde. Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanımız ve ekibinin kararıyla göreve devam ediyoruz. Buradan söz veriyoruz: Geçen dönem ne kadar çalıştıysak bunun iki katı çalışacağız. 27 Ocak tarihinde Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda düzenleyeceğimiz kongreyle yola devam edeceğiz. Bu kongre sıradan bir kongre değil. Kongre liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da teşrif edecektir. Kocaeli gençliği olarak her zamanki yerimizde olmaya devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.