İlk maçında Kelkit Belediye Hürriyetspor’u 4-2 yenen, 2-0 geriye düştüğü Bağlum maçında ise pes etmeyip rakibiyle 2-2 berabere kalan Erol Çağlın’ın öğrencileri, İstanbul ekibiyle Grand Park Otel’in Sahası’nda saat 14.30’da karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz yarın 10 günlük kampını tamamlayıp, 15.40 uçağıyla Çayırova’ya dönecek.
Bugün 12:48 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:50 TSİ )
Çayırova’nın son rakibi: Kartal Bulvar
Antalya kampının son günlerine yaklaşan BAL 9.Grup temsilcimiz Çayırovaspor, buradaki son hazırlık maçını Gebzespor’un ligdeki rakiplerinden olan, aynı zamanda aynı Otel’de kaldığı Kartal Bulvar ile bugün oynayacak.
Bugün 12:48 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz