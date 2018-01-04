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Bugün 12:50 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:53 TSİ )

Mecin Keskin’den birlik çağrısı!

Uluslararası Gençlik Merkezi’nde yarın yapılacak ve saat 19.30’da başlayacak olan genel seçimli kongre, TFFHGD Kocaeli Şubesi’nin 15. Olağan Genel Kurulu olacak. Mevcut Başkan Mecit Keskin, yeniden adaylığını Mercan Balık’ta açıkladı.

300 adayın oy kullanacağı olağan genel kurulda, gündemde bulunan on madde genel kurulun onayına sunulacak. Mecit Keskin’in karşısında Fatih Sarımert’in aday olması, genel kurulun renkli ve heyecanlı geçmesine neden olacak. Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Dernek Başkanı Mecit Keskin, bu seçimi de kazanırsa, ikinci kez başkanlık koltuğuna oturacak.

YÖNETİM KURULU ADAYLARI KATILDI

Yemeğe Başkan Mecit Keskin, yönetim kurulu üyeleri Özhan Kurt, Tuncay Çetinkaya, Serkan Yılmaz, Samet Malkoçoğlu, Zülfikar Akça, Ömer Yılmaz, Ömer Karaman, Fevzi Tok, Halim Yılmaz, Yakup Kaval, Mehmet Özçel, Volkan Dikmen, Mesut Kök, Bekir Samet Başköy, Anıl Şenlik, Umur Kasap, Mustafa Şen katıldı. Basın mensuplarıyla birlikte tanışma yemeğinde birlik çağrısı yapıldı.

3 YILLIK SÜRECİ DOLDURDUK

Keskin , “Bu akşam bir üç senelik zamanımızı doldurmuş durumda bulunuyoruz. Türkiye’de dördüncü büyük derneğiz, Spor potansiyeli yüksek bir iliz. Derneğimizi yerlerden aldık. Şu an nerelerde olduğumuzu genel kurulda söyleyeceğiz. Biz dernek olarak, her şeyin en iyisini yaptığımıza inanıyoruz. Üç yıl çok çabuk geçti. Bundan sonrada daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Üyelerimizin iyi ve kötü gününde her zaman yanında olduk. Kocaeli Hakemliğini yeni sezonda daha iyi yerlere getirmek için azimle çalışacağız. Bugüne kadar bizlere destek veren üyelerimize teşekkür ediyoruz. Tekrar aday oldum. Ayrıca güzel bir seçim olacağına inanıyorum. İyi olan yönetim kurulu bu seçimi kazanacak” dedi.

Bugün 12:50 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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