‘Genç Erkekler Voleybol’da final günü

Günün ilk mücadelesinde, final vizesi için buluşan Derince 19 Mayıs Anadolu Lisesi İle Cahit Elginkan Anadolu Lisesi büyük çekişme içinde geçen mücadeleye tutuştu. Maçın ilk setini 25-14 19 Mayıs Anadolu Lisesi kazandı. İkinci seti iyi hücum ve smaçlarla 25-22 kazanan Cahit Elginkan oldu. Maçın üçüncü setinde uzatmaya gidildi. Kıran kırana file üstü mücadelesini 26-24 kazanan 19 Mayıs ekibi oldu. Dördüncü seti 25-19 Elginkan Anadolu lisesi aldı. Mücadelenin son setinde ise bariz hatalar yapan Elginkan Anadolu Lisesi seti 15-9 ve maçı 3-2 kaybetti.

MİMAR SİNAN ZORLANDI

Günün ikinci final vizesi arayan iki ekip İzmit Mimar Sinan Anadolu Lisesi ile Çayırova Ertuğrul Kurdoğlu Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında mücadelenin ilk setinde rahat bir oyun sergileyen İzmit Mimar Sinan Anadolu Lisesi, hücum oyunlarında ve smaçlarda oldukça etkili bir mücadele verdi. Maçın ilk setini 25-23 kazanan ekip İzmit Mimar Sinan oldu. İkinci sette yine file üstündeki mücadelesinde etkili oyun sergileyen şampiyon adayı, bu seti de 25-20 kazandı. Mücadelenin üçüncü setinde biraz olsun toparlanan Çayırova Ertuğrul Kurdoğlu Anadolu Lisesi, etkili oyun oynamaya çalışsa da, seti 25-15 rakibine vererek 3-0 mağlup oldu.

FİNAL MAÇLARI BUGÜN

Zorlu rakiplerini dize getirerek finallere yükselen Derince 19 Mayıs Anadolu Lisesi ile İzmit Mimar Sinan Lisesi bugün saat 15.30’da Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda final mücadelesinde buluşacak. Bu maçtan önce Üçüncülük-Dördüncülük karşılaşmasında saat 14.00’de Derince 19 Mayıs Anadolu Lisesi ile Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi karşı karşıya gelecek. 8-11 Şubat tarihleri arasında Türkiye Şampiyonası’na katılacak olan üç temsilcimiz başarılı olmak isteyecek.

DERİNCE 19 MAYIS ANADOLU LİSESİ: 3 CAHİT ELGİNKAN ANADOLU LİSESİ: 2

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Müjgan Sevgier ***, Gamze İlbey ***

DERİNCE 19 MAYIS ANADOLU LİSESİ: Yunuz Çokgüler **, Doğukan Çelik ***, Zülfücan Güncü ***, Burak Yıldız **, Umut Çelik **, Umut Albayrak *** (Muhammet Emin Sevimli **, Muhammet Çatar **, Ömer Macit ***)

CAHİT ELGİNKAN ANADOLU LİSESİ: Ahmet Yavuz Kocaman **, Ersin Mirza sarı **, Azad Aydoğmuş **, Akın Tan Yılmaz ***, Mustafa Enes Aykanat **, Nihat Çiftçi ** (Yiğitcan Şentürk **, Ahmet Başaran **, İbrahim Mecü **, Can Arslarn ***, Yücehan Demir **, Ozan Gernç **

SETLER:25-14, 22-25, 26-24, 19-25, 15-9

İZMİT MİMAR SİNAN ANADOLU LİSESİ: 3 Ç.ERTUĞRUL KURDOĞLU A. LİSESİ: 0

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Öztürk Buluş ***, Furkan Atalı ***

İZMİT MİMAR SİNAN ANADOLU LİSESİ: Cemil Kaan Dönmez ***, Ferhat Gültekin ***, Anıl Can Obay ***, Mustafa Eroğlu **, Bünyamin Kalkan ***, Mehmet Orbay Sezer ***, Furkan Baştüark ***, Muammet Furkan Boran **, Bahadır Örkün **, Umutcan Açıklık **, Diyar Özdemir **,Cemal Can Atalı **

ÇAYIROVA ERTUĞRUL KURDOĞLU ANADOLU LİSESİ: Ramazan Şahin **, Mücahit Cevat Demirci ***, Samet Özgür Bolamanlı **, Musa yolcu **, Berkay Fgümüş **, İbrahim Altun **, Abdurrahman Derin **, Berk Karagöz **, Ensar Aslan **, Emirhan Yılmaz ***, Emre Öztürk **, Emre Aydın **

SETLER: 25-23,25-20,25-19

GÜNÜN PROGRAMI FİNAL MAÇLARI:

HASAN GEMİCİ SPOR SALONU (CUMA)

3-4 MAÇI

14.00 Derince 19 Mayıs AL-Merkez Bankası Derince AL

FİNAL MAÇI

15.30 İzmit Mimar Sinan AL-Derince Yenikent Anadolu Lisesi