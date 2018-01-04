‘Genç Kızlar’da da final yarın

Üç Derince takımı arasında İzmit Mimar Sinan Anadolu Lisesi, rakibini yenerek adını finale yazdırmayı başardı. Derince 19 Mayıs Anadolu Lisesi ile İzmit Mimar Sinan Anadolu Lisesi buluşması 60 dakika sürdü. 3-0 üstünlük sağlayan İzmit Mimar Sinan Anadolu Lisesi finale yükselen ilk takım oldu. Mimar Sinan ilk seti 25-6, ikinci seti 25-9 ve üçüncü seti 25-21 kazanmayı bildi. İzmit Mimar Sinan Anadolu Lisesi’nde Pınar Giresunlu, Simay Nazır file üstünde smaçları, Selin Yalçınkaya ve Sude Akgün başarılı servis atışlarıyla sayı kazanmayı bildi.

FİNAL VE 3-4 MAÇI YARIN

Günün ikinci maçında Derince Yenikent Anadolu Lisesi, rakibi Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi karşısında 68 dakika süren mücadelede ilk seti 25-17, ikinci seti 25-21 ve üçüncü seti 25-15 kazandı ve 3-0’lık skorla, finalde İzmit Mimar Sinan Anadolu Lisesi’nin rakibi oldu. Derince Yenikent AL takımında pasör Ebrar Kutal, Tuğçe Emil, Edanur Demircan ve Hira Kanbir sayı buldu. Hasan Gemici Spor Salonu’nda yarın saat 10.00’da üçüncülük maçında Derince 19 Mayıs Anadolu Lisesi ile Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi karşılaşacak. Saat 11.30’da da İzmit Mimar Sinan Anadolu Lisesi ile Derince Yenikent Anadolu Lisesi final maçında karşılaşacak. İlimizi üç takım temsil edecek ve Türkiye şampiyonası 8-11 Şubat tarihleri arasında oynanacak.

DERİNCE 19 MAYIS ANADOLU LİSESİ: 0 İZMİT MİMAR SİNAN ANADOLU LİSESİ: 3

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Furkan Atalı ***, Fadime Aşar ***

DERİNCE 19 MAYIS ANADOLU LİSESİ: Selin Kaynar **, Tuana Karadeniz ***, Nur Kandemir ***, Öykü Arslan **, Hüsna Köse **, Seray Topal ** (Simge Coşkun **, Berke Naz Yıldızlar **)

İZMİT MİMAR SİNAN ANADOLU LİSESİ: Selin Yalçınkaya ***, Dilek Dilan Boztepe ***, Pınar Giresunlu ***, Simay Nazır ***, Sude Akgün ***, İrem Şimşek *** (Selen Özer ***, Ceren Ünver *** Ezgi Uzun **, Aleyna Karadağ ***, Zeynep Azra Yüncü ***, Rana Büyükdemirtaş **, Halime Duymuş **)

SETLER: 6-25, 9-25, 21-25

SÜRE:13 Dk, 18 Dk, 29 Dk Toplam 60 Dk

MERKEZ BANKASI DERİNCE AL: 0 DERİNCE YENİKENT ANADOLU LİSESİ: 3

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Öztürk Buluş ***, Müjgan Sevgier ***

MERKEZ BANKASI DERİNCE AL: Sinem Ezgi Akbaba ***, Sena Akkuş ***, Buse Aydın ***, Aysima Sandıkcı **, Sude İrem Ünlü ***, Cansu İrem Kubilay *** (Başak Yağmur Kılınç **, Gökçe Efe **)

DERİNCE YENİKENT ANADOLU LİSESİ: Ebrar Kutal ****, Tuğçe Emil ****, Ceren Göl ***, Hira Kanbir ***, Yağmur Yeter *** Edanur Demircan ***, (Pelinsu Çalış ***, Sude İlayda Tatlıdil ***)

SETLER:17-25, 21-25, 15-25

SÜRE:21 Dk, 27 Dk, 20 Dk Toplam 68 Dk

GÜNÜN PROGRAMI 3-4 FİNAL MAÇLARI

HASAN GEMİCİ SPOR SALONU

3-4 MAÇI

10.00 Derince 19 Mayıs AL-Merkez Bankası Derince AL.

FİNAL MAÇI

11.30 İzmit Mimar Sinan AL-Derince Yenikent Anadolu Lisesi