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16 milyona kişi yeni kimliklerine kavuştu

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi kapsamında, geçen yıl 15 milyon 742 bin 126 vatandaş yeni kimlik kartını aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi ile 2017'de 15 milyon 742 bin 126 kişi yeni kimlik kartını aldı. AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerinden yaptığı derlemeye göre, çipli kimlik kartları pilot il seçilen Kırıkkale'de 14 Mart 2016'da verilmeye başlandı, 2 Ocak 2017'den itibaren de tüm iller kapsama alındı. "https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr" internet sitesinden ve "Alo 199" çağrı merkezinden randevu alınarak veya randevusuz ilçe nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere gidilerek alınabilen kimlik kartına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Güvenliğinin üst seviyede olması nedeniyle herkes tarafından tercih edilmeye başlanan yeni kimliklerden, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi kapsamında 2017'de 15 milyon 742 bin 126 kişi aldı.

1,5 milyon kişi kimliğini kaybetti

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verileri, kimlik kartlarının cinsiyete ve veriliş nedenlerine göre dağılımını da ortaya koydu. Buna göre geçen sene 7 milyon 201 bin 775 erkek, 5 milyon 442 bin 438 kadın "değiştirme" nedeniyle yeni kimliklerini aldı. Kimliğinin "kayıp" olması nedeniyle 901 bin 414 erkek ile 597 bin 463 kadın, nüfus müdürlüklerine başvurdu. Toplamda 1 milyon 498 bin 877 kişi, kimliğini kaybettiği için değiştirmek zorunda kaldı. 673 bin 186 erkek ile 642 bin 772 kız olmak üzere toplam 1 milyon 315 bin 958 kişiye "doğum" nedeniyle yeni kimlik kartı verildi.

Türkiye'nin nüfusu 83 milyona yaklaştı

Kişilerin ikametgah yerleri nüfus bilgilerine göre 2015'te Türkiye nüfusu 78 milyon 741 bin 53 kişiyken, bu rakam 2016'da 79 milyon 814 bin 871 kişi oldu. 2017'nin verilerine göre ise Türkiye'nin nüfusu 82 milyon 835 bin 90 kişiye ulaştı.

Geçen yıl 137 bin kişi boşandı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün evlenme, boşanma, doğum ve ölüm istatistiklerinde de toplumsal değişikler dikkati çekti. Buna göre geçen yıl 603 bin 976 bin kişi evlenirken, 136 bin 808 kişi boşandı. İstatistiklere göre, 1 milyon 341 bin 831 kişi doğdu, 447 bin 342 kişi ise hayatını kaybetti.

Bugün 13:04 TSİ AA Ankara- Ekonomi

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