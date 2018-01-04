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Bugün 13:08 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 13:09 TSİ )

Derince’nin yolları elden geçecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Derince mahallelerinde üst yapı çalışması yapacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, rahat ve konforlu ulaşım için kentteki yol ağlarının bakımlarını sürdürüyor. Ulaşım Daire Başkanlığı bu kapsamda Derince’de de çalışma gerçekleştirecek. Altyapı çalışmalarından dolayı bozulan yolların üst yapı uygulamaları yapılacak. Derince ilçesinde 2018 yılında yapılacak üst yapı çalışmalarını yapacak firmayı belirlemek için ihale düzenlendi. İhaleye 6 firma teklif verdi. Katılan firmalardan verilen en düşük teklif 15 milyon 444 bin TL oldu. En yüksek teklif ise 19 milyon 236 bin TL olarak kaydedildi. Yeni yılda başlayacak program ile Derince’deki bozuk yollar elden geçirilecek. Çalışma kapsamında yollara 80 bin ton binder asfalt malzeme, 5 bin ton asfalt yama serilecek. Uygulamada bozulan kaldırımların yenilenmesi için 75 bin metrekare parke ile 60 bin metre bordür kullanılacak.

Bugün 13:08 TSİ İHA Kocaeli- Ekonomi

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