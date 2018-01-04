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Bugün 13:13 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 13:14 TSİ )

Altında son durum

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 159,25 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 159 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 159,25 liradan, bin 48 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 65 liradan, 145 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 149 liradan, bin 24 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 44 liradan, 512 liradan alınan Yarım Ziynet 522 liradan ve 256 liradan alınan Çeyrek Ziynet 261 liradan satılıyor.

Bugün 13:13 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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