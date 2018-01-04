Hayırlı olsun!

Siirt’te vatani görevini yapmakta iken şahadet mertebesine eren Şehidimiz Jandarma Er Emre Kaan Arlı’nın adının verildiği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Derince’de yapımı tamamlanarak, hizmete açılan Şehit Er Emre Kaan Arlı Çok Amaçlı Spor Salonu’nun tanıtımı Vali Hüseyin Aksoy’un katılımıyla gerçekleştirildi.

PROTOKOL’DEN YOĞUN İLGİ!

Tanıtım Toplantısı Vali Hüseyin Aksoy’un yanı sıra, K.K. EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kazım Dalkıran, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Derince Kaymakamı Akın Yılmaz, Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Murat Aydın, Şehidimizin babası Şaban Arlı ve annesi Emine Arlı, Kamu Kuruluşlarının İl Müdürleri, Kocaeli Muharip Gaziler Derneği Üyeleri, Siyasi Parti İl ve İlçe Başkanları, Askeri Personel ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KARAOSMANOĞLU KONUŞMA YAPTI

Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü Türkiye Şampiyonu Jimnastik sporcularının gösterisi ile başlayan toplantıda; Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun yaptığı konuşmaları ile devam etti. Vali Hüseyin Aksoy ise konuşmasında şunları söyledi: Şehidimizin çok değerli ailesi ve değerli katılımcılar, burada yapımı gerçekleştirilen spor salonu tanıtım toplantısında sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyduğumu ifade ediyor, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Değerli katılımcılar, spor salonumuzun yapımı tamamlandı ve Derince halkının hizmetine sunuldu. Bu spor salonumuzu çok anlamlı hale getiren şehidimizin isminin verilmesidir. Şehidimiz Emre Kaan Arlı, bu ülkenin birliği ve dirliği için, vatanın bölünmez bütünlüğü için canını feda eden bir kardeşimizdir. Bunun gibi binlerce yüzlerce şehidimiz var. bugün bu bayrak altında, bu topraklar üzerinde hür ve bağımsız olarak yaşıyorsak, bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum.

ŞÜKRANLARIMLI SUNUYORUM

Gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Gençlerimiz başta olmak üzere insanlarımızın sağlıklı olarak yaşamlarını sürdürmeleri için spor büyük önem taşıyor. Spor yapılabilecek alanların oluşturulabilmesi, spor tesislerinin varlığı bu noktada büyük katkı sunuyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimizin katkılarıyla Kocaeli’ndeki spor tesislerinin çok iyi bir noktaya taşınmasında çok önemli mesafeler alındı. Birçok ilçemizde yeni spor tesisleri yapılarak, vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Bugün de Derince ilçemizde böyle bir spor tesisinin tanıtımını yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin sağlıklı bireyler olarak yetişmesi hepimizin ortak arzusudur.