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Menekşe yarın dönüyor

Kamptaki ilk 3 hazırlık maçını kendi gruplarında ilk yarıyı lider tamamlayan BAL’ın güçlü takımları ile oynayan Gebzespor, Antalya’da son kez kantara çıktı.

Maltepe maçının provasını dün 3.Lig ekibi Çanakkale Dardanel karşısında gerçekleştiren mor-beyazlılar, sahaya ideal kadrosuyla çıktı. Gebzespor’da 14 günlük Antalya kampı yarın sona eriyor. 23 Aralık 2017 tarihinde Kervansaray Otel’e giriş yapan Mor-Menekşeler, buradaki 4’üncü ve son hazırlık maçını dün, 3.Lig 1.Grup takımlarından Çanakkale Dardanel ile oynadı. Kampta BAL’daki diğer grupların liderleri 68 Aksaray BLD., Fatsa BLD. ve Adıyaman 1964 takımı ile sıkı maçlar yapan Gebzespor’un dünkü mücadelesi, Maltepe lig karşılaşmasının son provası niteliği taşıyor.

TOPLANMA PAZARTESİ… MALTEPE İLE 14 OCAK’TA…

14 günlük Antalya kampına nokta koyacak olan Gebzespor, 2 günlük iznin ardından 14 Ocak’ta oynayacağı Maltepe maçına yoğunlaşacak. Pazartesi günü kendi tesislerde toplanacak olan mor-beyazlı takım, saat 14.00’te yapacağı antrenman ile hazırlıklarına kaldığı yerdendevam edecek.

Bugün 13:15 TSİ - Spor

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