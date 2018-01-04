Şampiyonlar ‘Başkan’ın huzurunda!

Kağıtspor’un Kocaeli için çok önemli bir spor merkezi haline geldiğini özellikle vurgulayan Başkan Karaosmanoğlu, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin zamanlarını doğru kullanmaları adına önemli çalışmalar yapıyoruz. Kağıtspor kulübümüz de bunlardan bir tanesidir. Bugün sizler ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettiğiniz başarılarla neslimize örnek alıyorsunuz. Başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

RABB’İM SİZLERE DAHA BÜYÜK BAŞARILAR NASİP ETSİN!..

Bedensel Engelli Bilek Güreşi Dünya Şampiyonasında 70 kilogramda ikinci olan Kenan Eroğlu, Uluslararası Görme Engelliler Judo Turnuvası 3üncü Serdar Aydın, Balkan Tekvando Şampiyonası Büyükler 48 kilogramda ikinci olan Şüheda Karaaslan, Ümit Genç U21 Karate Balkan Şampiyonası Gençler Şampiyonu Gülsen Demirtürk, Uluslararası Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası’nda Büyükler birincisi Rabia Şentürk, Engelli Atletizm Türkiye Şampiyonası Büyükler birincisi Anıl Demir ve Avrupa Halter Şampiyonası Yıldızlar üçüncüsü olan Mert Özgür Altun’u, elde ettikleri başarılardan dolayı tek tebrik eden ve hediye takdim Başkan Karaosmanoğlu, “Sizlerle gurur duyduk. Rabb’im sizlere daha büyük başarılar nasip etsin” diye konuştu.

HEP BİRLİKTE GAYRET EDECEĞİZ

Kocaeli’ndeki çocukların ve gençlerin sağlıklı bir şekilde büyümeleri için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak önemli yatırımlara imza attıklarını vurgulayan Başkan Karaosmanoğlu, “Ekibimize de bu noktada gösterdiği titiz çalışmalar için teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki gelecekte daha güzel başarılar elde etmenin yanında örnek ve rol model bir gençliğin yetişmesi içinde hep birlikte gayret edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.