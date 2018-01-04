Gölcük'te Çiftlik Mahallesi'nde dün akşam 17 sularında evinin önünde ortadan kaybolan ve haber alınamayan 12 yaşındaki Haticenur Seval Bozok için annesi Leyla Ece çağrı yapıyor. Üstünde beyaz kazak, kot pantolon ve beyaz nike marka ayakkabı bulunan Haticenur Seval Bozok, Çiflik Mahallesi Adnan Menderes Caddesi Mehtap Sitesi D Blok önünde kayboldu. Duyanların veya görenlerin 05412450536 numaralı telefona haber vermesi rica olunur.
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Genç kızdan haber alınamıyor!
En son Gölcük'te Çiftlik Mahallesi'nde görülen kayıp genç kız her yerde aranıyor!
Bugün 14:10 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz