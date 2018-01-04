Gece 03.30'da soygun böyle önlendi!

Saat 03.30 sıralarında, 4 Temmuz Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir bilgisayar mağazasına girmeye çalışan hırsızlar, asma kilidi kırdı. Kapıyı açarak mağazaya giren hırsızlar, olay yerine gelen polis ekibini görünce kaçtı. Polis, çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek mağazaya giren 3 hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.