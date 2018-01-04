Diyanet’e tepkiler çığ gibi büyüyor

Alevi Kültür Dernekleri Kocaeli Şube Başkan Birol Sağlam, Diyanet'in 9 yaşındaki kız çocuklarının velileri olmadan da evlenebileceği, hatta gebe kalabileceği açıklamasına tepki gösterdi. Bu açıklamaların çocuk istismarının önünü açtığına dikkat çeken Sağlam, “9 yaşındaki kız çocukları evlenebilir açıklaması yapan Diyanet, iktidarın karanlık zihniyetinin, korkunçluğunun, laiklik ve aydınlanma düşmanlığının yansımasıdır. İnsanların kişisel hak ve hürriyetlerine, ibadet yerlerine ve biçimlerine, insanların kaç çocuk yapacağına hatta daha da ötesine gidip yatak odalarına kadar yorumda bulunan zihniyetin travmatik yansımalarıdır” dedi.

PEDOFİLİYİ KURUMSALLAŞTIRIYORLAR

Konuşmasına devam eden Sağlam, “bu zihniyet ya büyük bir akıl tutulması yaşıyor ya da son çıkardıkları KHK’lar ile ilgili gündemi değiştirmek için bu şekilde açıklama yaparak algıları değiştirmeye çalışıyorlar. Nereden bakarsak bakalım ortada büyük bir insanlık suçu işleniyor. OHAL ile yönetilen ülkemizde bir sivil darbenin yanı sıra memleketi orta çağ karanlığına sürükleyen son derece tehlikeli söylemlerle karşı karşıyayız. Kendisi kurumsallaşmayı becerememiş bir zihniyet pedofiliyi kurumsallaştırmaya çalışıyor. Tüm bu yaşananlara karşı bizler, yaşam haklarımızı savunmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızı Diyanet’ten koruyacağız” diye konuştu.