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Maltepe Antalya’da soyuldu

Gebzespor’un ikinci yarının ilk maçında konuk edeceği rakibi Maltepespor, devre arası kampını gerçekleştirdiği Antalya’da soyuldu.

Devre arası kamp çalışmalarını Belek Arcadia Otel’de sürdüren kırmızı-yeşilli ekip dün antrenmandayken futbolcuların odalarına giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, oyuncuların paralarını ve kredi kartlarını çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık olayının gerçekleştiği Otel’e gelen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı.

Bugün 14:51 TSİ - Spor

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