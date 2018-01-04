Devre arası kamp çalışmalarını Belek Arcadia Otel’de sürdüren kırmızı-yeşilli ekip dün antrenmandayken futbolcuların odalarına giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, oyuncuların paralarını ve kredi kartlarını çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık olayının gerçekleştiği Otel’e gelen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı.
Bugün 14:51 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:54 TSİ )
Maltepe Antalya’da soyuldu
Gebzespor’un ikinci yarının ilk maçında konuk edeceği rakibi Maltepespor, devre arası kampını gerçekleştirdiği Antalya’da soyuldu.
Bugün 14:51 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz