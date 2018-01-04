Darıca, Bayrampaşa ile başlıyor

Antalya’da ikinci yarıya yoğunlaşan3.Lig 2.Grup temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği’nin hazırlık maç takvimi belli oldu. Yarın Bayrampaşa karşısında ilk kez görücüye çıkacak olan sarı-yeşilliler, 7 Ocak’ta Ofspor, 9 Ocak’ta Arsinspor ve 11 Ocak’ta da Payas Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.