Antalya’da ikinci yarıya yoğunlaşan3.Lig 2.Grup temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği’nin hazırlık maç takvimi belli oldu. Yarın Bayrampaşa karşısında ilk kez görücüye çıkacak olan sarı-yeşilliler, 7 Ocak’ta Ofspor, 9 Ocak’ta Arsinspor ve 11 Ocak’ta da Payas Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.
Bugün 14:53 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:58 TSİ )
Darıca, Bayrampaşa ile başlıyor
Darıca, Bayrampaşa ile başlıyor
Bugün 14:53 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz