Euro 2024 seferberliği!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde ve hükümetin teminatı altında yürütülen adaylık çalışmaları doğrultusunda, Kocaeli’nin de şampiyonaya ev sahipliği yapacağının açıklanmasının ardından, Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Adaylık Koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantı Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu’nun katılımlarıyla yapıldı.

TOPLANTIYA TÜM PAYDAŞLAR KATILDI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın önderliğinde yürütülen adaylık çalışmaları doğrultusunda, Kocaeli’nin de şampiyonaya ev sahipliği yapacağının gündeme gelmesiyle çalışmalara hız verildi. Bu kapsamda Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri başta olmak üzere Valilik Karamürsel Alp Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıda, Vali Yardımcısı Dursun Balaban, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın ve diğer yetkililer de hazır bulundu.

AKSOY: HAZIRLIK ÇALIŞMALARINI GÖZDEN GEÇİRDİK

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Kocaeli 2024 yılında gerçekleşecek Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında Türkiye’nin adaylığı çerçevesinde şampiyonanın oynanması planlanan illerden biridir. Bugün Futbol Federasyonu yetkilileri, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ilgili kurumlarımıza bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdik. Kocaeli bu şampiyonaya hazırlık çalışmalarını gözden geçirdik. Kurumlarımızın yaptığı çalışmalar gayet olumlu bir şekilde devam ediyor. Temennimiz ev sahipliği fırsatı yakalayarak ülkemiz ve Kocaeli bu şampiyonaya ev sahipliği yapmasıdır” dedi.

KARAOSMANOĞLU: TAAHHÜTLERİMİZİ VERİYORUZ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “2024 Avrupa Futbol Şampiyonasında Türkiye’nin aday olması ve ayrıca aday kentler arasında Kocaeli’nin de olması bizlere mutluluk vermiştir. Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşım, çevre ve diğer ödevlerimizi 2024 yılına kadar mutlaka yerine getireceğiz. Şu anda taahhütlerimizi veriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak Kocaeli EURO 2024’e hazır olacak” açıklamasını yaptı.