Doğantepe’den Kürkan da ayrıldı

Doğantepespor Sportif Direktörü olarak görev yapan Kürkan üzgün olduğunu ifade ederek şu açıklamayı yaptı.

KENDİ İSTEĞİMLE AYRILIYORUM

2015 yılında büyük bir heyecanla başladığım Başiskele Doğantepespor’daki Sportif Direktörlük görevimden özel sebeplerimden dolayı kendi isteğimle ayrılıyorum. Görev aldığım iki buçuk yılda takımımızın Süper Amatör Ligi’nden Bölgesel Amatör Lig’e çıkmasına katkı sağlamaya çalıştım. Zaman oldu ağladık, zaman oldu sevinçten havalara uçtuk. Bu süreçte bana destek olup yanımda yer alan herkese gönülden teşekkür ederim.

HAKKIM HELAL OLSUN!

Ben anam ve babamdan aldığım terbiye gereği, hiç bir zaman buyur edilmeden, kapıyı çalmadan içeri girmedim; hiç bir zamanda kapıyı çarparak dışarı çıkmadım. Kimseye kırgın veya kızgın değilim. Sadece üzgünüm. Bilmeden, istemeden kırdığım, üzdüğüm birileri varsa haklarını helal etsinler. Benim de hakkım varsa helal olsun! Başiskele Doğantepespor’a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum.