Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:01 TSİ- Spor ( G : Bugün 15:04 TSİ )

Doğantepe’den Kürkan da ayrıldı

Başiskele Doğantepespor’un geçen sezonki şampiyonluğunda ve bu sezonki başarısında önemli bir rol üstlenen Mustafa Kürkan görevinden istifa etti.

Doğantepespor Sportif Direktörü olarak görev yapan Kürkan üzgün olduğunu ifade ederek şu açıklamayı yaptı.

KENDİ İSTEĞİMLE AYRILIYORUM

2015 yılında büyük bir heyecanla başladığım Başiskele Doğantepespor’daki Sportif Direktörlük görevimden özel sebeplerimden dolayı kendi isteğimle ayrılıyorum. Görev aldığım iki buçuk yılda takımımızın Süper Amatör Ligi’nden Bölgesel Amatör Lig’e çıkmasına katkı sağlamaya çalıştım. Zaman oldu ağladık, zaman oldu sevinçten havalara uçtuk. Bu süreçte bana destek olup yanımda yer alan herkese gönülden teşekkür ederim.

HAKKIM HELAL OLSUN!

Ben anam ve babamdan aldığım terbiye gereği, hiç bir zaman buyur edilmeden, kapıyı çalmadan içeri girmedim; hiç bir zamanda kapıyı çarparak dışarı çıkmadım. Kimseye kırgın veya kızgın değilim. Sadece üzgünüm. Bilmeden, istemeden kırdığım, üzdüğüm birileri varsa haklarını helal etsinler. Benim de hakkım varsa helal olsun! Başiskele Doğantepespor’a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum.

Bugün 15:01 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Doğantepe’den Kürkan da ayrıldı mask
Doğantepe’den Kürkan da ayrıldı
Euro 2024 seferberliği! mask
Euro 2024 seferberliği!
Darıca, Bayrampaşa ile başlıyor mask
Darıca, Bayrampaşa ile başlıyor
Maltepe Antalya’da soyuldu mask
Maltepe Antalya’da soyuldu
Şampiyonlar ‘Başkan’ın huzurunda! mask
Şampiyonlar ‘Başkan’ın huzurunda!
Menekşe yarın dönüyor mask
Menekşe yarın dönüyor
Kocaeli'de 3 iş yerinde yangın! mask
Kocaeli'de 3 iş yerinde yangın!
2 gün sonra askere gidecekti, kazada öldü! mask
2 gün sonra askere gidecekti, kazada öldü!
Kocaeli'de iş kazası! Genç yaşta hayatını kaybetti... mask
Kocaeli'de iş kazası! Genç yaşta hayatını kaybetti...
İzmitli ünlü oyuncuyu "hassas terazi" ele verdi mask
İzmitli ünlü oyuncuyu "hassas terazi" ele verdi
Kocaeli'de şüpheli ölüm! mask
Kocaeli'de şüpheli ölüm!
1 kişinin öldüğü kazada Yılport kendini bu sözlerle savundu! mask
1 kişinin öldüğü kazada Yılport kendini bu sözlerle savundu!

GALERİ

Ağaçlar kış ortasında çiçek açtı! mask
Ağaçlar kış ortasında çiçek açtı!
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 2 yaşındaki bebek yaralandı mask
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 2 yaşındaki bebek yaralandı
İhsaniye ve Kocaeli KOTO kazandı mask
İhsaniye ve Kocaeli KOTO kazandı
Liseli erkekler salona indi! mask
Liseli erkekler salona indi!
Kahraman şoför, hayatını kurtardığı 11 aylık Ömer Asaf'ı ziyaret etti mask
Kahraman şoför, hayatını kurtardığı 11 aylık Ömer Asaf'ı ziyaret etti
Yoğurt kabından müzik... mask
Yoğurt kabından müzik...
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR