1929 İzmit doğumlu olan 88 yaşındaki ünlü fotoğraf sanatçısı Cemal Turgay, bir süredir göğüs rahatsızlığından dolayı tedavi görüyordu. Evinde rahatsızlanan Turgay, Kocaeli Devlet Hastanesi Göğüs hastalıkları bölümüne kaldırıldı. Birçok kesim tarafından tanınan Turgay’ın tedavisine devam ediliyor.
Bugün 15:15 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 18:20 TSİ )
Cemal Turgay hastaneye kaldırıldı
İzmitli fotoğraf sanatçısı Cemal Turgay hastaneye kaldırıldı
Bugün 15:15 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz