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Cemal Turgay hastaneye kaldırıldı

İzmitli fotoğraf sanatçısı Cemal Turgay hastaneye kaldırıldı

1929 İzmit doğumlu olan 88 yaşındaki ünlü fotoğraf sanatçısı Cemal Turgay, bir süredir göğüs rahatsızlığından dolayı tedavi görüyordu. Evinde rahatsızlanan Turgay, Kocaeli Devlet Hastanesi Göğüs hastalıkları bölümüne kaldırıldı. Birçok kesim tarafından tanınan Turgay’ın tedavisine devam ediliyor.

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