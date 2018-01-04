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Ford Otosan, mühendislik ihracatıyla yine lider

Türkiye ihracat lideri Ford Otosan, “Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı” araştırmasında “mimari, mühendislik, bilimsel ve diğer teknik hizmetleri” kategorisinde birinci oldu. Firma, 2016 yılında 106 milyon dolarlık mühendislik ihracı yaptı.

Türkiye otomotiv sektörünün öncü şirketi Ford Otosan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından bu yıl ikincisi kez düzenlenen “Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı” araştırmasında, 2016 yılında gerçekleştirdiği 106 milyon dolarlık mühendislik ihracatıyla Türkiye’nin lider kuruluşu seçildi.

EN BÜYÜK 2. ŞİRKET

Ford Otosan, son 5 yılda Türkiye’den dünyaya 387 milyon doların üzerinde mühendislik ihracatı gerçekleştirdi. Ford Otosan’ın bugün sahip olduğu yüksek mühendislik seviyesi, Ford Otosan’ı ihracat liderliği ve Türkiye’nin en büyük ikinci sanayi şirketi konumuna taşıdı.

“TEKNOLOJİ İHRAÇ EDİYORUZ”

Türkiye’nin ihracat şampiyonu olarak, mühendislik ihracatının da lideri olmaktan gurur duyduklarını belirten Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Ford Otosan olarak, bugün sadece araçlarımızı değil, mühendislik ve teknolojimizi de ihraç ediyoruz. Tasarımdan itibaren proje süreçlerinin içinde olmak, dış kaynak bağımlılığını tamamen ortadan kaldırarak bizleri ortaya çıkardığımız ürünün tam anlamıyla sahibi olma noktasına getirdi” dedi. Ticari araçlarda sahip oldukları mühendislik bilgi birikiminin önemli boyutlara ulaştığını kaydeden Yenigün, şöyle devam etti:

“YATIRIMLARIMIZ SÜRECEK”

“Ar-Ge birimlerimizde bin 500 kişi görev yapıyor. Bu ekibimizle sadece Türkiye’de değil, tüm potansiyel ihracat pazarlarında rekabet edecek ürünler sunabilmek için ileri teknolojiler üzerinde çalışıyoruz. Dünyanın en büyük kamyon pazarı olan Çin’de, Ecotorq motorlarının üretimi için JMC firması ile motor dahil olmak üzere komple kamyon üretimi için teknoloji lisans anlaşması imzaladık. Yüzde 100 Türk mühendislerinin emeğiyle geliştirilen Ecotorq motorlu kamyonlar geçtiğimiz ay Çin pazarı için Çin’de üretilmeye başlandı ve ülkede ‘Yılın Kamyonu’ ödülünü kazandı. Türkiye otomotiv sektörünün en büyük Ar-Ge yapılanmasına sahip Ford Otosan olarak, yüksek Ar-Ge yeteneğimiz sayesinde mühendislik ve teknoloji ihracatıyla ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

Bugün 15:18 TSİ - Ekonomi

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