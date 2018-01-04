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İspak Ambalaj’a bir ödül daha

Türkiye’de tek seferde yapılan en büyük esnek ambalaj yatırımına sahip İspak Ambalaj, Asya Ambalaj Federasyonu’nin düzenlediği AsiaStar Awards 2017’de “Kahve Kapsülü Alt Kapama ve Üst Folyo Ambalajı” ürünüyle ödül kazandı.

2016 yılında gerçekleştirdiği, Türkiye’de tek seferde yapılan en büyük esnek ambalaj tesisi yatırımı ile dikkatleri üzerine çeken İspak Ambalaj, AsiaStar Awards 2017’den ödülle döndü. Asya Ambalaj Federasyonu (The Asian Packaging Federation-APF) tarafından gerçekleştirilen AsiaStar Awards 2017’ye Ambalaj Malzemesi ve Bileşenleri kategorisinde (Packaging Material & Components Category) katılan İspak, Kahve Kapsülü ürünüyle ödül almaya hak kazandı.

BAŞARISI TESCİLLENDİ

Müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik özel ambalaj çözümleri geliştiren İspak Ambalaj, AsiaStar Awards 2017’nin yanı sıra WorldStar 2017 Ödülleri’nde de esnek ambalajlar kategorisinde Kahve Kapsülü ürünüyle Worldstar Ödülü’nü kazanmıştı. Aldığı ödüller ile başarısı tescillenen İspak, Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından düzenlenen Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nda aynı ürünüyle esnek ambalajlar kategorisinde bronz ödülün sahibi olmuştu.

Bugün 15:23 TSİ - Ekonomi

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