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Körfez Esnaf Odası için bir aday daha çıktı

14 Ocak’ta seçimlerin yapılacağı Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nda başkan adayı sayısı giderek artıyor.

Daha önce mevcut başkan Yahya Öztürk ile ilçedeki esnaflardan Sabahattin Yiğit’in ardından, kentte geniş bir kesim tarafından tanının simalardan biri olan Okay Yeken de kongrede aday olduğunu duyurdu. Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan Yeken, esnaf dostlarının teveccühü ile adaylığı gündemine aldığını dile getirdi.

“KİMSEDEN DESTEK İSTEMEDİM”

Karslı olduğunu ve 1993 yılından bu yana ilçede esnaflık yaptığını dile getiren Öztürk, “25 yıldır toptan ve perakende gıda sektöründe hizmet vermekteyim. Bu dönem arkadaşlarım ve çevremin desteği ile odamızın yönetimine aday olmak istedim. Odamız adına esnaf ve sanatkarlarımızı birleştirip daha iyi hizmetler vermek için göreve talip oluyorum. Bu seçimi kazanıp hizmetlere başlamamızın yolunun esnaf arkadaşlarımızın teveccühünden geçtiğinin bilinci ile hiçbir güçten destek istemedim” dedi.

“GELECEK BİZİM ELİMİZDE”

Seçim sonrasındaki hedeflerinden de söz eren Yeken, şöyle konuştu: “Eğer seçimi alırsam da esnaf arkadaşların isteğinden başka hiçbir istek adına hizmet vermeyeceğim. Esnaf ve sanatkar arkadaşlarımıza yakışır bir yönetim ve denetim kurulu listemizle bu seçimde bizler de adayız. Esnaflar olarak birleşelim.” Başkan adayı Okay Yeken ayrıca “Gelecek bizim elimizde” sloganı ile hareket ettiklerini dile getirdi.

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