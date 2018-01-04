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Kocaeli, en çok internet kullanan 7. il oldu

Vodafone’lular yeni yılı kesintisiz mobil iletişimle karşıladı. Yaklaşık 412 milyon dakika konuşup 179 milyon SMS gönderilirken Kocaeli, 2018’e girerken en çok mobil internet kullanan yedinci, en çok konuşan onuncu il oldu

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone’un 23,2 milyon abonesi, 2018’i Vodafone mobil teknolojileriyle karşıladı. Vodafone’un sürekli altyapı ve hizmet yatırımlarıyla güçlendirdiği şebekesi üzerinden Vodafone’lular, 31 Aralık 2017 ve 1 Ocak 2018 tarihlerini kapsayan 2 günde toplam 412 milyon dakika konuştu, 179 milyon SMS gönderdi ve 4,5 milyon GB mobil internet kullandı.

KOCAELİ 10. OLDU

Böylece Vodafone’lular, yılbaşı tatili süresince özgürce ve doyasıya iletişim kurmanın keyfini yaşadı. Kocaeli ise 2018’e girerken en çok mobil internet kullanan yedinci, en çok konuşan 10’uncu il oldu. Verilen hakkında açıklama yapan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:

4,5 MİLYON GB İNTERNET KULLANILDI

“Vodafone olarak, müşterilerimize genişbant teknolojilerdeki global deneyimimizi ve en iyi hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Yılbaşı tatilinde de geniş kapsama gücümüzle abonelerimizin kesintisiz iletişim ihtiyacını karşıladık. Abonelerimiz 412 milyon dakika, 179 milyon SMS ve 4,5 milyon GB mobil internet kullanarak sevdikleriyle yılbaşını kutladı. Bu vesileyle, tüm halkımızın yeni yılını kutluyoruz.”

İLK SIRADA İSTANBUL VAR

Yılbaşında en çok konuşan diğer iller İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, İzmir ve Bursa olurken, en çok SMS gönderen diğer iller İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, İzmir ve Adana; en çok mobil internet kullanan diğer iller de İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu.

Bugün 15:27 TSİ - Ekonomi

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