Mahrem abi yurt dışına kaçarken yakalandı!

Kocaeli'de, FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklanan Ö.E. örgüt üyesi olmak ve ByLock kullanmak suçundan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ö.E. cezaevinde bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Devam eden FETÖ soruşturmaları kapsamında Ö.E.'nin örgütte 'mahrem abi' olduğu tespit edildi. Her yerde aranan Ö.E., Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan Ö.E. sorgulanmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilecek.