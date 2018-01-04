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Mahrem abi yurt dışına kaçarken yakalandı!

Kocaeli'de FETÖ/PDY üyesi olmak ve ByLock kullandığı iddiasıyla yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan, yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edilen Ö.E.'nin devam eden soruşturmalarda örgütte 'mahrem abi' olduğu belirlendi.

Kocaeli'de, FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklanan Ö.E. örgüt üyesi olmak ve ByLock kullanmak suçundan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ö.E. cezaevinde bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Devam eden FETÖ soruşturmaları kapsamında Ö.E.'nin örgütte 'mahrem abi' olduğu tespit edildi. Her yerde aranan Ö.E., Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan Ö.E. sorgulanmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilecek.

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