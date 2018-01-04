Kocaelispor: 0 Etimesgut: 0

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Kocaelispor ikinci hazırlık maçınca Etimesgut Belediyespor ile karşılaşıyor

Kocaelispor, Antalya Belek kampının ikinci hazırlık maçında, 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Etimesgut Belediyespor ile karşılaşıyor. Mücadele saat 18.00'da başladı.

Kocaelispor ilk 11'i

Can Emre, Kemal, Kadir, Murat Başak, Ali keten, Sefa, Mesut, Burak Özbakır, Gökdeniz, Sinan, Mert

Etimesgut ilk 11’i

Hüseyin, Batuhan, Berat, Rıdvan, Halil İbrahim, Sabri, Mehmet Atik, Gökhan, Eren, Yaşar, Eser

Dakikalar:

4' Kadir Öge şut kaleci çıkardı.

7'Sefa şut! Kaleci kurtardı.

9' Gökdeniz karşı karşıya mutlak gol kaçırdı.

12' Kadir Öge'nin ortasında Kemal altı pastan kafa vuruşu ile topu auta gönderdi.

31' Kadir Öge'nin şutu üstten auta çıktı.

44' Etimesgut'ta Eren'in şutunu Kaleci Can, 90'dan çıkardı.

45'Rakip takımda Mehmet Atik, Kaleci Can ile karşı karşıya kaldı. Can Emre gole izin vermedi.

İlk yarı sona erdi.

46'Kocaelispor'da Can Emre yerine Yusuf, Gökdeniz yerine Mehmet, Sinan yerine ise İshak oyunda.

48' Fırat gole yaklaştı.

55' İshak’ın şutu istediği gibi olmadı.

60'Bekir ve Umut oyunda, Mehmet Atik ve Eser oyundan çıktı (Etimesgut)

62' Kocaelispor’da Mert çıktı Özgür oyuna girdi.

77' Fuat çıktı Halil oyuna girdi (Etimesgut)

86'Kocaelispor’da Sefa çıktı Kerem girdi.

89' İshak’ın şutunu kaleci çıkardı.

Bugün 17:00 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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