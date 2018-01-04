Dikkat! Elektrikler kesilecek

07.01.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 13:00 ile 16:00 arasında Orhan Mah.,
07.01.2018 tarihinde Körfez ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında İlimtepe Mah.,
07.01.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 09:30 arasında Orhaniye Köyü, Yassıbağ Köyü, Çubukluosmaniye Köyü, Arpalıkihsaniye Köyü, Balören Köyü, Mecidiye Köyü,
07.01.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Balören Köyü, Mecidiye Köyü,
07.01.2018 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 14:00 arasında Vezirçiftliği Mah.,
07.01.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Yenişehir Mah.,
07.01.2018 tarihinde Karamürsel ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Valideköprü Mah., Semetler Köyü, Çamdibi Köyü, Fulacık Köyü, Kızderben Merkez Köyü,
07.01.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 13:00 arasında Körfez Mah.,
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz