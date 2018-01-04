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Dikkat! Elektrikler kesilecek

07.01.2018 tarihli Kocaeli ili Sedaş planlı kesinti bildirimi

07.01.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 13:00 ile 16:00 arasında Orhan Mah.,

07.01.2018 tarihinde Körfez ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında İlimtepe Mah.,

07.01.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 09:30 arasında Orhaniye Köyü, Yassıbağ Köyü, Çubukluosmaniye Köyü, Arpalıkihsaniye Köyü, Balören Köyü, Mecidiye Köyü,

07.01.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Balören Köyü, Mecidiye Köyü,

07.01.2018 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 14:00 arasında Vezirçiftliği Mah.,

07.01.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Yenişehir Mah.,

07.01.2018 tarihinde Karamürsel ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Valideköprü Mah., Semetler Köyü, Çamdibi Köyü, Fulacık Köyü, Kızderben Merkez Köyü,

07.01.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 13:00 arasında Körfez Mah.,

Bugün 16:11 TSİ - Gündem

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