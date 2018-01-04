Ekmekte yeni döneme ilk günden uyulmadı!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği'nde yapılan değişiklik yeni yılla birlikte yürürlüğe girdi. Buna göre Türkiye'de ekmek çeşitleri en az 200 gram ağırlıktan başlamak üzere 10'ar gram artırılarak piyasaya arz edilerek ekmek israfının önüne geçilmesi hedeflendi.Zorunlu olmayan ancak israfın önlenmesinin amaçlandığı tebliğe, ilk günde Türkiye genelinde Çanakkale ve Antalya illeri dışında uyulmadı. 2 il ekmekte 200 gram uygulamasına geçti. Antalya uygulamayı zamla birlikte hayata geçirdi. Kentte, 1 Ocak tarihi öncesi 250 gramı 1 liradan satılan ekmek 200 grama düşürülerek aynı fiyatta satılmaya başlandı.Bazı iller asgari ücret artışı ve girdi fiyatlarındaki artışı gerekçe göstererek ekmek zammına hazırlanıyor.Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı'nın yaptığı açıklayama göre ise Kocaeli'de ekmeğe zam söz konusu değil. Sarı, ekmeğin 250 gramdan satışının devam edeceğini gizli zammın söz konusu olmağını ve vatandaşın içinin rahat olması gerektiğini ifade etti.