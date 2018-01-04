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Gölcüklü Demet'ten kahraman şoföre jest!

Gölcüklü ünlü sanatçı Demet Akalın'dan 10 aylık bebeğin hayatını kurtaran şoföre jest!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ait şehir içi sefer yapan bir otobüste yaşananlar Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Otobüs şoförü Hayrettin Şahin nefesiz kalan 10 aylık bebek Ömer Asaf'ın hayatını kurtarırken, günün kahramanı ilan edilmişti. Ulusal medyanın da geniş yer verdiği şoföre Büyükşehir tarafından da bir aylık maaş ikramiye olarak verildi.

ALTIN SÖZÜ VERDİ

Olayın yayılmasının ardından şoför Hayrettin Şahin takdir toplarken, sanatçılar da sessiz kalmadı. Son olarak Twitter adresinden bir açıklama yapan Gölcüklü olduğu bilinen şarkıcı Demet Akalın, şoförden “Bir de böyle aslanlar var” diye bahsederken, ona büyük altın hediye edeceğini yazdı.

İşte Demet Akalın’ın o paylaşımı:

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Bugün 16:53 TSİ - Gündem

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