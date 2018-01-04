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Kayıp kadından iyi haber var!

Dün kaybolan 65 yaşındaki Meryem Eroğlu'ndan iyi haber geldi.

65 yaşındaki Meryem Eroğlu, dün sabah saatlerinde muayene olmak üzere İzmit Seka Devlet Hastanesine gitmiş. Burada Genel Cerrahi Servisinde muayene olan Eroğlu’ndan yakınları bir daha haber alamamıştı. Yaşlı kadından bir gün sonra iyi haber geldi. İkamet ettiği mahalle olan Serdar Mahallesi'nde bulunan Eroğlu ailesine teslim edildi.

Bugün 18:05 TSİ - Asayiş

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