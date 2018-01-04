65 yaşındaki Meryem Eroğlu, dün sabah saatlerinde muayene olmak üzere İzmit Seka Devlet Hastanesine gitmiş. Burada Genel Cerrahi Servisinde muayene olan Eroğlu’ndan yakınları bir daha haber alamamıştı. Yaşlı kadından bir gün sonra iyi haber geldi. İkamet ettiği mahalle olan Serdar Mahallesi'nde bulunan Eroğlu ailesine teslim edildi.
Bugün 18:05 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 19:24 TSİ )
Kayıp kadından iyi haber var!
Dün kaybolan 65 yaşındaki Meryem Eroğlu'ndan iyi haber geldi.
Bugün 18:05 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz