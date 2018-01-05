Çocuk istismarcısı TUTUKLANDI!

İzmit İlçesinde, 2010 yılında meydana gelen çocuğun nitelikli cinsel istismarı olayı ile ilgili yargılandıkları mahkeme tarafından değişik miktarlarda cezalar alan 4 şüpheli,Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Ekipleri tarafından yapılan çalışma ile yakalandı. Mahkeme tarafından 6 yıl hapis cezası alan H.K, 5 yıl hapis cezası alan Z.Y, 9 yıl hapis cezası alan A.B ve 9 yıl hapis cezası alan R.B sevk edikdikleri adli merciiler tarafından tutuklandı.