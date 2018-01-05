İzmit İlçesinde, 2010 yılında meydana gelen çocuğun nitelikli cinsel istismarı olayı ile ilgili yargılandıkları mahkeme tarafından değişik miktarlarda cezalar alan 4 şüpheli,Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Ekipleri tarafından yapılan çalışma ile yakalandı. Mahkeme tarafından 6 yıl hapis cezası alan H.K, 5 yıl hapis cezası alan Z.Y, 9 yıl hapis cezası alan A.B ve 9 yıl hapis cezası alan R.B sevk edikdikleri adli merciiler tarafından tutuklandı.
Bugün 09:05 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 10:15 TSİ )
Çocuk istismarcısı TUTUKLANDI!
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2010 yılında yaşanan çocuğa nitelikli cinsel istismar olayında hakkında arama kararı çıkartılan 4 şahıs tutuklandı.
DİĞER FOTOĞRAFLAR
Bugün 09:05 TSİ - Asayiş
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz