Çatıda intihar paniği!

Saat 16.00 sıralarında, Derince Çınarlı Mahallesi'ndeki bir sitede 3 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar etmek isteyen kişiyi görenler polisi aradı. Olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekibi geldi. Önlem alan itfaiye ekibi çatıda bulunan kişinin atlama ihtimaline karşı aşağıda şişme atlama yatağını açtı. Polis, çatının kenarında oturan kişinin yanına yaklaşırken, bir itfaiyeci ise itfaiye merdiveni ile yanına yaklaştı. Bu sırada çatının kenarında oturan kişinin bir anlık dalgınlığından yararlanılarak, polis ve itfaiyeciler tarafından tutuldu. İsmi açıklanmayan kişi aşağı indirilirken, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.