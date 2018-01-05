Doğan: Hayalimiz gerçek oldu

Başhekim Uzman Doktor Adem Çakır tarafından karşılanan Başkan Doğan, hasta ve yakınlarıyla görüşerek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Hastaneyi gezen ve çalışanlarla da sohbet eden İzmit Belediye Başkanı Doğan “İnsanımız, şehrimize ve ülkemizin büyük hedeflerine yakış bir hastanemiz oldu. Bu şehirde 50 yılı aşkın bir süredir yaşıyorum. Kocaeli Devlet Hastanesi bu şehrin en temel hastanesidir. Milletvekilliğimiz döneminde özellikle bu binayı hep hayal ettik, planladık, son dönemde de konumu ve şekli belirlenmişti. Daha sonra belediye başkanlığımızda o döneminde ilgili kişi ve kurumlarla toplantılar yapıp süreci hızlandırdık. 2009 yılında da kamuoyuna projenin şeklini İzmit Belediyesi’nde düzenlediğimiz toplantıyla ilk defa açıklamıştık.

ŞEHRİN EN GÜÇLÜ HASTANESİ

Üzerinden çok uzun zaman geçti ama çok şükür o planladığımız yapı bugün artık hizmet sunuyor. Onkoloji Hastanesini de planlarken buraya bir ana binanın geleceğini hesaplayarak yapısını ona göre şekillendirmiştik. Kocaeli Devlet Hastanesi, Onkoloji birimiyle birlikte şehrin en temel, en güçlü hastanesi konumundadır. İçerisinde her türlü konforu olan odalar, en iyisini yapmaya çalışan doktorlarımız var.

NEREDEN NEREYE

Bu güzelim hastaneyi görünce duygulanmamak elde değil. Biz böyle hastanelerde çalışamadık. Bizim çalıştığımız dönemde, doğan bebeği koyacak küvezimiz yoktu. Derince Sopalı Hastanesinde 12-16 kişilik koğuşlar vardı. Bir tane özel oda vardı, onda da televizyon bile yoktu. Oraya da sendikalı torpililer gelirdi. O dönemler doktorlar için bir kabustu. Bir tansiyon aletini almak için SSK’ya yazı yazardık. Aylar sonra cevap verilirdi. Keşke ben de bu dönemlerde hastanede yöneticilik yapsaydım. Bu, başta Sayın Cumhurbaşkanımızın ufku. Sağlık bakanlarımızın yaptığı devrimler, bizim sağlık komisyonlarındaki çabalarımız ile bugünlere geldik. Allah çalışanlarımıza da sağlık sıhhat versin. Tüm arkadaşlarımıza gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

BAŞKANIMIZIN EMEKLERİ ÇOK

Başhekim Adem Çakır da “ Belediye Başkanımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Başkanımız, hastanenin kurulmasında, fikri oluşumundan, gerçekleşmesine kadar tüm aşamalarında çok büyük bir emeği olan meslektaşımızdır. Bugüne kadar yaptığı emeklerden dolayı, tıkandığımız noktalarda aşma noktasında verdiği destekler için teşekkür ediyorum. Belediyenin bütün birimleri bizlere destek oluyorlar. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Böyle bir hastaneyi batı ülkelerinde bile görmek çok zor” dedi.