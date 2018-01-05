Arif ve 216'nın Kocaeli seanları

Arif v 216

Robot olan 216, insan olmanın hayalini kurmaktadır. Uzaydan dünyaya çok sevdiği arkadaşı Arif’in yanına gelir ve insan gibi yaşamaya başlar. Sıradan insanlar gibi bir yaşam sürmeye çalışsa da farklılığı kimsenin dikkatinden kaçmaz. Yeni yaşantısını alışmaya çalıştığı sırada aşk da kapısını çalmıştır. Robot olduğunu herkesten saklamaya çalışan 216 bunu başaramaz. 216’dan ilham alan bir iş adamı, onu herkese tanıtıp kopyalarını yapmak ister. Sunduğu cazip tekliflerle 216’yı kandırmayı başaran iş adamı, onun sayesinde geleceği değiştirecektir. Arif bu korkunç planı öğrenir ve hem dünyayı hem de 216’yı kurtarmak için bir mücadeleye girişir.

Bobi: Dikenlerin Gücü Adına

Gururlu ve kibirli Bobi, kirpi kabilesindeki en güçlü aynı zamanda da en isyankar ve sıra dışı kirpidir. Tie Tui ile tutuştuğu kavgada yaralanan Bobi hafızasını kaybeder. Unuttuğu şeyleri yeniden hatırlamak için çıktığı yolculukta Bobi'ye şair olan dostu güvercin de eşlik eder. Bobi, bu esrarengiz yolculuk sayesinde arkadaşlığın ne demek olduğunu öğrenirve tüm hayvanları etkileyecek tehlikeye karşı herkesi bir araya getirir.Senaristliğini Jianming Huang ve Xiaoyu Wu'nun yaptığı animasyon filminde yönetmen koltuğunda Jianming Huang oturuyor.

SYMBOL

FERDİNAND

12:00 14:15 16:30 18:45 21:00

JUMANJİ

13:00 15:30 18:00 20:30 //11:45 14:15 16:45 19:15 21:45

ARİF V 216

12:00 14:45 17:30 20:15// 12:30 15:15 18:00 21:45 //11:00 13:30 16:15 19:00 21:45 //11:30 14:15 17:00 19:45 22:30

AİLE ARASINDA

11:45 14:15 16:45 19:15 21:45

BOBİ:DİKENLERİN GÜCÜ ADINA

11:00 13:00 15:00 17:00

MAİDE'NİN ALTIN GÜNÜ

19:00 21:30 //14:30

ACI TATLI EKŞİ

11:00 13:30 16:00 18:30 21:00

KARABASAN

12:30 17:00 19:00 21:00

AYLA

11:15 13:45 16:15 18:45 21:15

STAR WARS:SON JEDİ

12:00 15:00 //18:00 21:00

NCITY

ARİF V 216

11:30 13:55 16:20 18:45 21:10 //12:15 14:45 17:10 19:40 //13:00 15:30 17:55 20:20

JUMANJİ:VAHŞİ ORMAN

12:00 14:15 16:30 18:45 21:00

AİLE ARASINDA

11:40 14:00 16:20 18:40 21:00

ACI TATLI EKŞİ

12:00 14:05 18:35 20:45

AYLA

16:10

ÖZDİLEK

ARİF V 216

11:30 14:00 16:45 19:30 22:15 //12:00 14:30 17:15 20:00 22:30 //20:15 23.45 //11:00 13:30 16:15 19:00 21.45

FERDINAND

11:00 13:00 15:15 17:30

AİLE ARASINDA

11:30 14:00 16:45 19:30 22:15

KİPA

AİLE ARASINDA

11:15 13:45 16:15 18:45 21:15

ARİF V 216

12:00 14:30 17:00 19:30 22:00 //11:00 13:30 16:00 18:30 21:00 //19:00 21:30

BOBİ

12:00 13:45 15:30 17:15

ACI TATLI EKŞİ

19:00 21:30

FERDİNAND

11:30 14:00 16:30

ARASTAPARK

ACI TATLI EKŞİ

11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15 Cuma/Cts : 23:30

ARİF V 216

11:00 - 13:30 - 16:15 - 19:00 - 21:45 //18:30 - 21:15 //12:00 - 14:45 - 17:30 - 20:15 // 16:00 - 18:45 - 21:30

JUMANJİ: VAHŞİ ORMAN

11:30 - 14:00 - 16:30 // 19:00 - 21:30 Cuma/Cts : 00:00

BOBİ DİKENLERİN GÜCÜ ADINA

11:00 - 13:00 - 15:00 - 16:45

AİLE ARASINDA

11:00 - 13:30 - 16:15 - 19:00 - 21:45

FERDİNAND

11:00 - 13:30