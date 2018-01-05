Arif ve 216'nın Kocaeli seanları

Arif v 216
Robot olan 216, insan olmanın hayalini kurmaktadır. Uzaydan dünyaya çok sevdiği arkadaşı Arif’in yanına gelir ve insan gibi yaşamaya başlar. Sıradan insanlar gibi bir yaşam sürmeye çalışsa da farklılığı kimsenin dikkatinden kaçmaz. Yeni yaşantısını alışmaya çalıştığı sırada aşk da kapısını çalmıştır. Robot olduğunu herkesten saklamaya çalışan 216 bunu başaramaz. 216’dan ilham alan bir iş adamı, onu herkese tanıtıp kopyalarını yapmak ister. Sunduğu cazip tekliflerle 216’yı kandırmayı başaran iş adamı, onun sayesinde geleceği değiştirecektir. Arif bu korkunç planı öğrenir ve hem dünyayı hem de 216’yı kurtarmak için bir mücadeleye girişir.
Bobi: Dikenlerin Gücü Adına
Gururlu ve kibirli Bobi, kirpi kabilesindeki en güçlü aynı zamanda da en isyankar ve sıra dışı kirpidir. Tie Tui ile tutuştuğu kavgada yaralanan Bobi hafızasını kaybeder. Unuttuğu şeyleri yeniden hatırlamak için çıktığı yolculukta Bobi'ye şair olan dostu güvercin de eşlik eder. Bobi, bu esrarengiz yolculuk sayesinde arkadaşlığın ne demek olduğunu öğrenirve tüm hayvanları etkileyecek tehlikeye karşı herkesi bir araya getirir.Senaristliğini Jianming Huang ve Xiaoyu Wu'nun yaptığı animasyon filminde yönetmen koltuğunda Jianming Huang oturuyor.
SYMBOL
FERDİNAND
12:00 14:15 16:30 18:45 21:00
JUMANJİ
13:00 15:30 18:00 20:30 //11:45 14:15 16:45 19:15 21:45
ARİF V 216
12:00 14:45 17:30 20:15// 12:30 15:15 18:00 21:45 //11:00 13:30 16:15 19:00 21:45 //11:30 14:15 17:00 19:45 22:30
AİLE ARASINDA
11:45 14:15 16:45 19:15 21:45
BOBİ:DİKENLERİN GÜCÜ ADINA
11:00 13:00 15:00 17:00
MAİDE'NİN ALTIN GÜNÜ
19:00 21:30 //14:30
ACI TATLI EKŞİ
11:00 13:30 16:00 18:30 21:00
KARABASAN
12:30 17:00 19:00 21:00
AYLA
11:15 13:45 16:15 18:45 21:15
STAR WARS:SON JEDİ
12:00 15:00 //18:00 21:00
NCITY
ARİF V 216
11:30 13:55 16:20 18:45 21:10 //12:15 14:45 17:10 19:40 //13:00 15:30 17:55 20:20
JUMANJİ:VAHŞİ ORMAN
12:00 14:15 16:30 18:45 21:00
AİLE ARASINDA
11:40 14:00 16:20 18:40 21:00
ACI TATLI EKŞİ
12:00 14:05 18:35 20:45
AYLA
16:10
ÖZDİLEK
ARİF V 216
11:30 14:00 16:45 19:30 22:15 //12:00 14:30 17:15 20:00 22:30 //20:15 23.45 //11:00 13:30 16:15 19:00 21.45
FERDINAND
11:00 13:00 15:15 17:30
AİLE ARASINDA
11:30 14:00 16:45 19:30 22:15
KİPA
AİLE ARASINDA
11:15 13:45 16:15 18:45 21:15
ARİF V 216
12:00 14:30 17:00 19:30 22:00 //11:00 13:30 16:00 18:30 21:00 //19:00 21:30
BOBİ
12:00 13:45 15:30 17:15
ACI TATLI EKŞİ
19:00 21:30
FERDİNAND
11:30 14:00 16:30
ARASTAPARK
ACI TATLI EKŞİ
11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15 Cuma/Cts : 23:30
ARİF V 216
11:00 - 13:30 - 16:15 - 19:00 - 21:45 //18:30 - 21:15 //12:00 - 14:45 - 17:30 - 20:15 // 16:00 - 18:45 - 21:30
JUMANJİ: VAHŞİ ORMAN
11:30 - 14:00 - 16:30 // 19:00 - 21:30 Cuma/Cts : 00:00
BOBİ DİKENLERİN GÜCÜ ADINA
11:00 - 13:00 - 15:00 - 16:45
AİLE ARASINDA
11:00 - 13:30 - 16:15 - 19:00 - 21:45
FERDİNAND
11:00 - 13:30
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz